Kate Hudson, nominalizată la categoria Cea mai bună actriță pentru rolul din filmul *Song Sung Blue*, a luat o decizie surprinzătoare la Oscarurile din 2026. Actrița și-a ales rochia chiar în dimineața marii ceremonii, o mișcare menită să elimine orice fel de stres legat de ținută.

O decizie de ultim moment

Alegerea unei rochii pentru un eveniment de o asemenea anvergură poate fi copleșitoare. Tocmai de aceea, Kate Hudson a preferat să lase decizia finală pentru ziua galei. „Nu vreau să risc nimic în ziua în care vreau doar să mă simt confortabil,” a declarat actrița. Ea a explicat că scopul principal a fost să evite orice fel de neliniște. „A fost atât de important pentru mine să simt că nu voi avea nicio anxietate legată de rochie.”

Până la urmă, cine își dorește stres suplimentar într-o asemenea zi?

Recomandari Rochia de vis a lui Elle Fanning de la Oscar 2026 un omagiu pentru casa copilăriei

Armani, o alegere sigură

Pentru a-și calma emoțiile, Hudson a apelat la un brand în care știa că poate avea încredere deplină. A mers pe mâna casei de modă Armani. „Am vrut să lucrez cu oameni cu care am o relație și despre care știu că vor fi acolo pentru mine, iar Armani face asta într-un mod atât de frumos,” a spus ea.

Iar lauda ei nu s-a oprit aici. Actrița a subliniat calitatea excepțională a creațiilor brandului italian. „Măiestria lor este pur și simplu incredibilă și îmi permit să am opțiuni.”

Rochia verde-jad care a întors toate privirile

Alegerea finală a fost o rochie spectaculoasă, de culoare verde-jad, acoperită cu bijuterii. Creația, parte din colecția Armani Privé de primăvară 2026, a avut un decolteu în formă de inimă și un peplum elegant. Dar dincolo de detaliile tehnice, actrița avea criterii clare. „Am vrut să am o siluetă foarte frumoasă pe covor și am vrut să mă simt bine și susținută, și vreau să se simtă elegantă, și vreau să mă simt luminoasă și plină de culoare,” a explicat ea.

Recomandari Rose Byrne a ales o rochie Dior cu detalii florale pentru Oscar 2026

esența dorinței sale a fost simplă: „Vreau să simt că inspir.”

Mai mult decât o rochie, un nou început

Deși a fost prezentă pe tot parcursul sezonului de premii, Hudson a vrut ca ținuta de la Oscar să simbolizeze viitorul, nu trecutul. A fost o declarație despre ce urmează să se întâmple în cariera și viața ei. „Vreau să se simtă ca ceva nou – ca începutul creației, nu sfârșitul ei,” a mărturisit actrița.

Numai că viziunea ei a fost și mai profundă. „Cred că aceste momente se pot simți ca partea finală a acestei experiențe, și așa și este. Dar pentru mine, energetic, vreau să se simtă ca începutul unui nou capitol.”