Karol G a atras toate privirile la petrecerea Vanity Fair Oscar 2026, organizată duminică la Muzeul de Artă din Los Angeles. Superstarul columbian a mizat pe o ținută care a creat o iluzie optică spectaculoasă, completată de o pereche de pantofi Gianvito Rossi aproape invizibili, al căror preț se ridică la 845 de dolari.

O rochie-sculptură

Piesa centrală a ținutei a fost, fără îndoială, rochia. Provenind din colecția de primăvară 2026 a casei de modă Ashi Studio, creația a lăsat publicul fără cuvinte. Rochia a avut un design fără bretele, cu un corset de inspirație victoriană și șolduri exagerate, care au contribuit la o siluetă dramatică. Dar detaliul cu adevărat vizibil a fost materialul, care crea iluzia unei sculpturi cizelate direct în piatră.

Designul a continuat cu o fustă mini în partea din față și o trenă lungă în spate, accentuând efectul artistic.

Pantofii „invizibili” de 845 de dolari

Cum completezi o astfel de rochie statement? Cu o pereche de pantofi care să nu distragă atenția. Aici au intrat în scenă modelul Elle Mules 105 de la Gianvito Rossi, o alegere populară printre vedete pe covorul roșu. E drept că, la prima vedere, aproape că nu se observau.

Pantofii au un vârf ascuțit, un design slip-on fără spate și un toc stiletto de patru inci (aproximativ 10.5 cm). Secretul iluziei optice stă în bareta frontală, realizată din plexi moale (100% TPU), care este complet transparentă. Această baretă se mulează pe picior, dând senzația că artista plutește și, în același timp, alungindu-i vizual picioarele.

O iluzie optică perfectă.

Prețul pentru acest model este de 845 de dolari, fiind disponibilă și o variantă cu un toc mai mic, de 85mm. Se pare că artista este o fană a acestui stil, deoarece a purtat aceeași pereche de pantofi și la Premiile Grammy din februarie.

O alegere strategică

Iar decizia nu a fost deloc întâmplătoare. Cântăreața și stilistul ei au înțeles perfect că rochia Ashi Studio trebuie să fie personajul principal. asa ca, au optat pentru încălțăminte „barely-there” (aproape inexistentă), care să lase rochia să vorbească de la sine. V-ați fi gândit vreodată că alegerea unor pantofi poate fi atât de calculată?

Contextul evenimentului

Petrecerea Vanity Fair Oscar Party 2026 a urmat celei de-a 98-a ediții anuale a Premiilor Academiei, care a onorat cele mai bune filme din 2025. Gala, care a avut loc la Dolby Theatre din Los Angeles, l-a avut ca gazdă pe Conan O’Brien pentru al doilea an consecutiv.

Printre câștigătorii serii s-au numărat pelicula „One Battle After Another”, care a luat premiul pentru cel mai bun film. La categoriile de interpretare, premiile au mers la Jessie Buckley pentru cea mai bună actriță și la Michael B. Jordan pentru cel mai bun actor.