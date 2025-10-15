Kaia Gerber a făcut o alegere de stil care a surprins internetul. Vezi ce a purtat și de ce toată lumea vorbește despre ea

Piesa centrală din ținuta ei? O fustă simplă, dar care a devenit SENZAȚIA toamnei 2025. Și accesoriul Chanel care valorează cât o mașină second-hand!

Crezi că știi totul despre tendințele care vor domina toamna? Gândește-te din nou. Kaia Gerber a reușit să transforme o fustă aparent banală într-un must-have, iar reacțiile nu au întârziat să apară. Iată cum a combinat eleganța clasică cu un aer modern, într-o ținută care a atras atenția tuturor.

Fusta care a atras toate privirile: de ce toată lumea vorbește despre acest trend

Pe 12 octombrie, Kaia a fost văzută în Los Angeles purtând o fustă creion neagră, lungă până la genunchi, combinată cu un pulover cu decolteu în V. Un look simplu, dar cu un efect spectaculos.

Detaliile care au dat farmec ținutei sale sunt:

Balerinii Repetto cu toc ușor gros, un brand pe care Kaia îl preferă în ultima vreme

O siluetă feminină și elegantă, care pune în valoare talia

Culori neutre, care subliniază simplitatea stilului

Mulți se întreabă cum reușește Kaia să fie mereu în pas cu moda și să atragă atenția prin simplitate. Răspunsul are legătură cu influențele din familie.

Geanta Chanel care valorează cât un salariu: de ce este o alegere inteligentă

Un alt element care a completat perfect ținuta a fost geanta clasică Chanel Flap, de culoare albastră. Aceasta face parte din colecția Kaiei din 2020 și poate ajunge la un preț de aproximativ 4.450 de dolari.

Motivele pentru care această geantă este atât de apreciată includ:

Este un model care rămâne mereu la modă, indiferent de sezon

Poate fi purtată atât la ținute casual, cât și la cele elegante

Valoarea ei crește în timp, fiind considerată o investiție sigură

Geanta Chanel a devenit rapid piesa de rezistență a outfitului, iar mulți au remarcat cât de bine se potrivește cu stilul Kaiei.

Stilul moștenit din familie: de la Cindy Crawford la Kaia Gerber

Într-un interviu din aprilie 2025 pentru Vogue, Kaia a vorbit despre modul în care mama ei, supermodelul Cindy Crawford, i-a influențat alegerile vestimentare.

Stilul ei a fost destul de bine definit de ceva vreme. Cu cât mă maturizez mai mult, cu atât mă apropii mai mult de stilul tău, care e clasic. Partea bună în a semăna destul de mult cu un părinte este că, dacă vreau să știu dacă o coafură sau un machiaj mi s-ar potrivi, caut poze cu mama , pentru că, dacă îi stă bine ei, de cele mai multe ori îmi va sta bine și mie.

Kaia își creează propriul stil

Chiar dacă se inspiră din ținutele mamei sale, Kaia reușește să aducă mereu ceva nou. Combină piese clasice cu accesorii vintage și are o încredere aparte în alegerile sale. Acest amestec de inspirație și originalitate o face să iasă în evidență.

Ce urmează pentru tendința fustei creion?

După apariția Kaiei în fusta creion, mulți specialiști în modă sunt de părere că acest model va deveni rapid un element esențial în garderoba oricărei femei. Fusta creion este versatilă și poate fi purtată atât la birou, cât și la evenimente speciale.

Kaia ne arată că o piesă atât de simplă poate fi transformată într-o ținută memorabilă, dacă este accesorizată corect și purtată cu încredere. Tot mai multe persoane se inspiră din stilul ei și încearcă să recreeze acest look.

Rămâne de văzut care va fi următoarea apariție a Kaiei și ce alte tendințe va lansa. Cert este că, de fiecare dată, reușește să surprindă și să inspire prin simplitate și eleganță.