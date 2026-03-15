Julie Andrews a intrat recent într-o discotecă aglomerată din New York purtând o cămașă albă simplă și o fustă închisă la culoare, un contrast izbitor față de bijuteriile opulente și decolteurile adânci din jur. Reacțiile nu au întârziat să apară. „Ce drăguț!”, a spus o femeie, în timp ce alta a întrebat cu ironie: „Cine e domnișoara Cumințica?”.

Doamna de pe scenă și femeia din club

După câteva dansuri sinuoase, în care se concentra vizibil să execute corect mișcările, a devenit clar pentru toată lumea că ținuta de școlăriță ascundea o siluetă senzațională. Pielea ei translucidă, tipic englezească, strălucea de entuziasm. „Nu cred că e machiată deloc”, a remarcat o doamnă. Un bărbat care o privea dansând a întrebat cine este. Când a aflat, a exclamat: „Asta e Julie Andrews? Dar aici e destul de sexy, iar pe scenă părea atât de… atât de rece”.

Când muzica a trecut la vals, Andrews și-a condus partenerul și alte două cupluri într-o parodie scandaloasă a unui vals englezesc ezitant, cu o expresie complet neutră. Toată lumea a izbucnit în râs. Actrița i-a fixat cu privirea distantă a unei doamne din înalta societate, mimând un lornion imaginar, ceea ce a stârnit și mai multe hohote. „Cine”, a întrebat un cronicar monden, „este bărbatul cu care e?”. „Soțul ei”, i-a răspuns vecinul de masă.

A părăsit ringul de dans alături de prietenii ei, executând un mic pas de vodevil la plecare. Bărbatul care o găsise sexy a oprit-o să o salute și să o felicite pentru succesele de la Hollywood. Andrews a ascultat încântată. „clar”, i-a șoptit soția bărbatului cronicarului, „toată atitudinea asta de doamnă e o prefăcătorie. E doar o altă starletă”. Când soțul i-a făcut cunoștință, Julie Andrews a exclamat entuziasmată: „Oh, ce rochie absolut minunată!”. Privindu-și propria cămașă, a adăugat că se simte cam prostuț îmbrăcată așa, dar ea și soțul ei se hotărâseră să vină în ultimul moment. Soția, acum complet cucerită, i-a spus: „Nu-ți face griji, arăți superb”.

Pe parcursul serii, Andrews a băut coniac cu sifon cu moderație („Mereu cred că coniacul e mult mai sănătos decât ginul, nu-i așa?”) și a jucat un joc cu prietenii ei, printre care se numărau Stephen Sondheim și Mike Nichols: mimarea unor momente celebre din filme. A fost convingătoare atât ca Joan Crawford în „Frică subită”, cât și ca Sydney Greenstreet în „Șoimul maltez”. Până și cronicarul cel ursuz a zâmbit, iar la plecarea ei, acoperindu-și cămașa de bumbac cu o haină lungă de vizon pastel, a concluzionat: „E genul de fată pe care ai putea-o duce acasă la mama. Cu condiția, fireste, să poți avea încredere în tata”.

„Problema mea e că toată lumea crede că sunt o persoană anostă”

Iar această imagine de perfecțiune, construită după un an în rolul eroinei din „The Boy Friend”, trei ani în „My Fair Lady” și încă unul ca regina Guinevere în „Camelot”, a lăsat-o cu sentimentul că este catalogată fără speranță drept o doamnă. O doamnă care cântă. „Problema mea”, a explicat ea posomorâtă, „este că toată lumea crede că sunt o persoană anostă”.

O emisiune TV intitulată „Julie and Carol at Carnegie Hall” i-a oferit o oarecare eliberare, permițându-i să facă și clovnerii, nu doar să cânte. „Carol Burnett este una dintre cele mai apropiate prietene ale mele”, a spus ea. „Cu ea, pot să vorbesc porcos și să mă port excentric, fără să fiu deloc o doamnă.”

Rolul din „Mary Poppins” – dădaca magică „practic perfectă din toate punctele de vedere” – i-a adus o nominalizare la Oscar și statutul de vedetă la Hollywood, dar tot o doamnă care cântă era. V-ați gândit vreodată cum e să fii blocat într-un singur tip de rol? „Vă rog să nu credeți”, a explicat ea, „că nu sunt mândră de acele roluri și foarte recunoscătoare pentru ele. Iubesc teatrul muzical și nu vreau să renunț la el. Am adorat să fac Mary Poppins; mi-a deschis o lume complet nouă și aș vrea să fac un film în fiecare an. Dar slavă Domnului pentru Emily. Fără ea, aș fi cântat «I Could Have Danced All Night» pentru totdeauna.”

Filmul „The Americanization of Emily”, lansat cu doar o lună după „Mary Poppins”, a fost prima introducere a publicului larg la o Julie Andrews care nu e doamnă, nu e rece și nu cântă. În rolul unei englezoaice asaltate de soldații americani la Londra, Andrews a jucat scene de dragoste care ar fi șocat-o pe Eliza Doolittle.

Ambiții secrete dincolo de Hollywood

În al treilea film al său, „Sunetul muzicii”, Andrews cântă din nou, dar la momentul lansării (luna aceasta) va lucra deja la al patrulea, „Hawaii”, în care va cânta foarte puțin sau deloc. După aceea, va filma în Londra adaptarea piesei lui Peter Schaffer, „The Public Eye”.

Și apoi, ei bine, există ambițiile ei secrete. De exemplu:

Să facă un film western de modă veche. („Dacă n-aș avea accent britanic, aș fi o super-cowgirl cântăreață. Poate eu și Yves Montand am putea fi străinii care sosesc în oraș.”)

Să joace povestea vieții unei regine a burlescului. („Asta ar trebui să pună capăt imaginii de doamnă.”)

Să o joace pe Salomé în operă. („Tot sângele și pofta aia – minunat!”)

Să cânte operetă. („Am făcut atâtea versiuni drastic scurtate în copilărie; mi-ar plăcea să-mi aduc vocea în formă pentru o încercare serioasă cu varianta reală.”)

De la „Humpty Dumpty” la un soț care i-a salvat nasul

Andrews, acum în vârstă de 29 de ani, cântă de la opt ani, când mama și tatăl ei vitreg, un cuplu de vodevil, i-au descoperit vocea rară, cu o întindere de patru sau cinci octave. A cântat alături de părinții ei la BBC și în turnee pentru armată, amintindu-și de Al Doilea Război Mondial ca de o interpretare continuă a piesei „The White Cliffs of Dover”.

L-a cunoscut pe designerul Tony Walton la o reprezentație a piesei „Humpty Dumpty”, în care ea juca rolul oului. Ea avea treisprezece ani, el cu un an mai mare. Zece ani mai târziu, în 1959, s-au căsătorit și acum au o fiică de doi ani, Emma Kate. „Tony este, fără îndoială, cea mai mare influență din viața mea”, a spus Andrews. „El chiar a împiedicat Hollywood-ul să-mi schimbe nasul, ceea ce – cine știe? – poate a făcut diferența între succes și eșec. «Atinge-te de nasul ăla», a spus el, «și te omor».”

Iar succesul din filme i-a adus mai multă încredere decât toți anii din „My Fair Lady”. „Mă simt un pic mai puțin ca o începătoare speriată. Acum pot încerca să reușesc pe cont propriu.” totusi, este încă periodic consternată de propriile stângăcii, cum ar fi dificultatea de a reține nume. După un astfel de incident (a confundat un dramaturg de pe Broadway cu un regizor de la Hollywood), a sugerat cum ar trebui descrisă: „Domnișoara Andrews este înaltă, are brațe lungi și face gafe”.