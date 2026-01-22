Joker-ul a explodat – 9,5 milioane de euro în joc. Report de 3,3 milioane la 6/49 joi

Sunt din nou zeci de milioane de lei pe masă. Jucătorii la Loto își fac deja calculele pentru joi, 22 ianuarie 2026. Miza e uriașă. Reporturile la Joker și Loto 6/49 au ajuns la niște sume care pot schimba complet viața oricui, scrie HotNews.

Duminică, 18 ianuarie, Loteria a dat peste 36.000 de câștiguri, în valoare totală de aproape 3 milioane de lei. Dar marile poturi au rămas neatins. Acum sunt și mai mari. Reportul la Joker, mai ales, a depășit o bornă psihologică, atrăgând ca un magnet jucătorii care visează la lovitura vieții.

Joker, potul de peste 9,5 milioane de euro care atrage toate privirile

Toți ochii sunt ațintiți pe Joker. Acolo e miza serii. La categoria I, reportul a sărit de 48,58 de milioane de lei. Adică peste 9,54 milioane de euro. O avere. O astfel de sumă nu doar că îți schimbă viața, ci rescrie destinul întregii familii, iar sute de mii de români vor cumpăra bilete până în ultima clipă. Nici categoria a II-a nu-i de ici, de colo: reportul trece de 125.800 de lei (peste 24.700 de euro). La Noroc Plus, potul a ajuns la peste 383.200 de lei, adică mai bine de 75.300 de euro.

Ce se întâmplă la Loto 6/49? Report de peste 3,3 milioane de euro

Nici clasicul 6/49 nu stă degeaba. Aici, un report serios de peste 17,20 milioane de lei așteaptă să fie luat. Vorbim de peste 3,38 milioane de euro la categoria I. Surprinzător sau nu, banii se adună și la jocurile secundare. Reportul de la Noroc a sărit și el de pragul de 1 milion de euro, ajungând la peste 5,18 milioane de lei. O sumă serioasă, care poate transforma un bilet banal într-o investiție de zile mari.

Amintirea premiului de 9,6 milioane de euro. Când s-a dat ultimul pot la 6/49

A trecut ceva vreme. Nimeni n-a mai pus mâna pe premiul cel mare la 6/49 din 9 noiembrie 2025. Atunci, un tânăr de vreo 30 de ani a dat lovitura vieții sale, ghicind toate cele șase numere cu un bilet pus online și plecând acasă cu un pot colosal de peste 9,6 milioane de euro. Că a jucat online nu e o surpriză; tot mai mulți preferă comoditatea platformelor digitale, să scape de cozile de la agenții.

A vrut să rămână anonim.

Și cine l-ar putea condamna? La o așa sumă, expunerea media te poate copleși. De atunci, însă, marele noroc la categoria I se lasă așteptat.

Și premiile mai mici contează. Ce report este la Loto 5/40

Pentru cei care preferă jocul 5/40, reportul la categoria I a ajuns la peste 90.500 de lei. Adică peste 17.700 de euro. Nu-i de lepădat, o sumă care poate rezolva multe probleme de zi cu zi. Tragerile Loto, inclusiv Super Noroc, au loc joi seara. Numerele extrase vor fi pe site-ul nostru imediat după ora 18:35, fix când se termină extragerile oficiale.