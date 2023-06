Jojo și Paul Ipate, vacanță specială, înainte de muncă

Pentru cei ce nu știu, din această toamnă Cătălina Jojo Grama și partenerul ei Paul Ipate vor fi colegi la Pro tv. Ea joacă în serialul ”Clanul” iar el face parte din echipa de umoriști de la emisiunea ”Săriți de pe fix”. Iar înainte de toamnă au plecat să-și încarce bateriile.

Cei doi au fugit pînă la Milano, la niște prieteni, ca apoi să meargă să viziteze și să vadă un concert cu Coldplay. ”Scurta noastră escapadă în Milano. În seara asta ne pregătim pentru concertul Coldplay. Sper să am timp să postez ce îmi doresc în stories. Am lăsat telefonul deoparte în călătoria asta că să mă bucur de fiecare moment petrecut împreună cu @paulipate și prietenii noștri”, a scris Cătălina Grama Jojo pe rețelele de socializare.

Și apoi ea și Paul au împărtășit planurile pe care le au pentru următoarea perioadă. ”Va pupăm părinți și copii. Știm că sunteți în vacanță, dar vrem să vă anunțăm că am început înscrierile pentru toamna la studioul nostru de actorie, Becoming. Cursurile încep din septembrie și vor avea loc în Otopeni. Am avut rezultate extraordinare cu primele grupe înscrise și continuăm viziunea Becoming cu grupe noi. Facem înscrieri pentru grupa 6-8 ani, 9-11 ani și 12-16 ani. Cursul nostru de actorie și dezvoltare personală prin teatru îi va ajută pe copii să capete mai multă încredere în ei, să se exprime cu curaj în față unui grup, să experimenteze spiritul de echipa alături de colegii lor, să învețe să lucreze după metodă americană Strasberg și nu numai atât pentru teatru cât și pentru film, să se distreze și să lege noi prietenii. Vom lucra cu ei dicție și tehnici de respirație, improvizație, memorie și atenție și mișcare scenică. Vom lucra pe texte scrise pentru vârstele lor și îi vom învață cât de importantă este ascultarea și comunicarea cu umor și blândețe. Alături de noi toți copiii cu care am lucrat și-au depășit temerile și au învățat să se bucure altfel de prezența lor în colectivitate”, au scris ei.