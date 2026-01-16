Jocurile video în exces, asociate cu riscuri pentru sănătate

Practicarea în exces a jocurilor video poate fi asociată cu o „creștere a factorilor de risc pentru sănătate”, arată un studiu al Universității Curtin. Cercetarea, citată de Mirror, indică pragul de 10 ore pe săptămână ca un punct de cotitură, dincolo de care apar efecte negative asupra dietei, somnului și greutății corporale.

Studiu pe sute de studenți

Cercetătorii au analizat datele colectate de la 317 studenți de la cinci universități australiene, având o vârstă mediană de 20 de ani. Aceștia au fost clasificați în trei categorii, pe baza timpului săptămânal dedicat jocurilor video: „jucători ocazionali” (zero până la cinci ore), „jucători moderați” (cinci până la 10 ore) și „jucători intensivi” (peste 10 ore). Conform evaluărilor, grupurile de jucători ocazionali și moderați au prezentat „rezultate similare în ceea ce privește sănătatea”, în contrast cu cele observate la jucătorii intensivi.

Pragul de 10 ore și riscurile pentru sănătate

Studiul a relevat că depășirea a 10 ore de joc săptămânal a coincis cu o deteriorare a calității dietei și o prevalență mai mare a obezității în rândul participanților. Profesorul Mario Siervo de la Școala de Sănătate a Populației de la Curtin consideră că jocurile video în exces pot reprezenta o problemă. „Ceea ce a ieșit în evidență a fost că studenții care se jucau până la 10 ore pe săptămână arătau foarte asemănător în ceea ce privește dieta, somnul și greutatea corporală”, a declarat profesorul Siervo. „Diferențele reale au apărut la cei care se jucau mai mult de 10 ore pe săptămână, care au arătat o divergență clară față de restul eșantionului.”

Diferențe la indicele de masă corporală

Jucătorii intensivi au înregistrat un indice de masă corporală (IMC) median de 26,3 kg/m², comparativ cu valorile mediane de 22,2 kg/m² pentru jucătorii ocazionali și 22,8 kg/m² pentru cei moderați. Deși toate grupurile au raportat o calitate slabă a somnului, aceasta a fost mai accentuată la jucătorii moderați și intensivi. Creșterea numărului de ore de joc a fost corelată direct cu o perturbare mai mare a somnului. „Fiecare oră suplimentară de joc pe săptămână a fost legată de o scădere a calității dietei, chiar și după luarea în considerare a stresului, a activității fizice și a altor factori de stil de viață”, a continuat profesorul Siervo.

Corelație, nu cauzalitate directă

Profesorul Siervo a subliniat că studiul indică o corelație, nu o relație de cauzalitate directă. „Acest studiu nu demonstrează că jocurile video cauzează aceste probleme, dar arată un model clar conform căruia jocurile în exces pot fi legate de o creștere a factorilor de risc pentru sănătate. Datele noastre sugerează că jocurile la nivel scăzut și moderat sunt în general în regulă, dar jocurile în exces pot elimina obiceiurile sănătoase, cum ar fi o dietă echilibrată, un somn adecvat și menținerea activității fizice. Deoarece obiceiurile din timpul universității îi urmăresc adesea pe oameni și la maturitate, rutine mai sănătoase, cum ar fi luarea de pauze de la jocuri, evitarea jocurilor noaptea târziu și alegerea unor gustări mai sănătoase, ar putea contribui la îmbunătățirea stării lor generale de bine.”

Ce este indicele de masă corporală și care sunt limitele sale

Indicele de masă corporală (IMC) este un indicator frecvent utilizat pentru evaluarea greutății corporale, calculat pe baza înălțimii și greutății. Deși este un punct de plecare în analiza stării de sănătate, IMC are limitări. NHS Inform precizează că formula nu ia în considerare factori precum masa musculară, densitatea osoasă, vârsta, sexul, etnia, retenția de lichide sau absența unui membru. Calculul nu se aplică persoanelor sub 18 ani, femeilor însărcinate sau celor cu anumite afecțiuni medicale. Conform ghidului NHS: „Un IMC mai mare crește șansa de a dezvolta afecțiuni pe termen lung, cum ar fi diabetul de tip 2 și bolile de inimă. Calculul IMC este doar o măsură a sănătății. Nu poate face diferența între mușchi și grăsime. De exemplu, dacă aveți multă masă musculară, puteți fi clasificat ca supraponderal sau obez, în ciuda faptului că aveți un nivel scăzut de grăsime corporală. Acesta este motivul pentru care puteți obține o idee mai bună despre starea generală de sănătate prin măsurarea taliei.”