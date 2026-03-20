Joao Fonseca, fenomenul de 19 ani, are un singur tel – top 5 mondial

Autor - Stefan Stanescu
Joao Fonseca, fenomenul brazilian de 19 ani, face furori la Miami Open. Îmbrăcat lejer, cu un tricou On de culoare albăstruie, o brățară de fitness Whoop și un Rolex cu ramă canelată, tânărul sportiv pare stăpân pe situație în timpul interviurilor. Și, dincolo de aparențe, prezența sa este magnetică; jurnaliștii și membrii staff-ului îl urmăresc cu privirea oriunde se mișcă.

După doi ani în circuit și o ascensiune fulminantă în ultimul an, Fonseca pare că a trecut la nivelul următor.

Mentalitatea de campion

Tânărul sportiv, încă zvelt și cu membre lungi, specifice adolescenței, are un mers sigur și o atitudine de învingător. Nu mai e vorba doar de lovituri, ci de strategie. El însuși recunoaște transformarea. „Cred că înțeleg puțin mai bine cum joacă jucătorii de top – nu tehnic, ci mental”, spune el. „Cum să gestionezi punctele importante, cum să deschizi un meci. Încep să înțeleg mai multe trucuri ale jocului.”

Meghan Markle, apariție rafinată în Ralph Lauren și cu ceasul Prințesei Diana
Duelul cu Sinner, un test de maturitate

Această nouă înțelegere a fost vizibilă în meciul din optimi de la Indian Wells, acum câteva săptămâni. Acolo, pentru prima dată în carieră, l-a înfruntat pe numărul doi mondial, Jannik Sinner. Fonseca a luptat în ambele seturi până la tiebreak, având chiar și trei mingi de set în primul. Cu forehand-urile sale nucleare, a părut o amenințare reală la adresa dominației lui Sinner.

Citeste si:  Sâni fermi în numai două săptămâni cu acest exercițiu! Trebuie să îl încerci!

Dar cum e să joci contra unui astfel de colos? „Știam că nu prea există o slăbiciune pe care să o pot ataca cu puterea mea. Știam că dacă lovesc tare, mingea se va întoarce la fel de tare, așa că unul dintre cele mai importante lucruri [pentru mine când joc cu Jannik] este să mențin constanța la cel mai înalt nivel. Pur și simplu nu ratează mingea.”

Obiectivul e clar: top 5 mondial

Speculațiile din lumea tenisului îl văd deja un rival pentru duo-ul Sinner-Alcaraz. Fonseca, în schimb, se bazează pe propria încredere. După ce a spart gheața anul trecut la Australian Open și Miami Open, a câștigat două titluri în circuit. E drept că o accidentare la spate l-a încetinit acum câteva luni, dar Indian Wells a arătat că s-a întors în formă maximă.

Designerul Peaky Blinders dezvăluie momentul din film care i-a dat fiori
„Mă simt 100% acum și bine pe teren”, declară el. „Aș spune că încercăm să-mi îmbunătățim jocul, dar și mentalitatea – și fizicul – pentru a concura la nivelul la care vreau să fiu, adică top cinci în lume. Este important pentru mine să mă concentrez și pe lucrurile mărunte.”

Și pentru a se feri de supra-analiză în timpul liber, Fonseca are o metodă surprinzătoare: joacă Catan cu echipa sa. Te-ai fi gândit că un joc de societate e secretul relaxării la acest nivel?

Citeste si:  Zodii pe care nu ai cum sa le parasesti

Adorat de publicul din Miami

În Florida de Sud, unde comunitatea braziliană este numeroasă, Fonseca este deja un star. Directorul turneului, fostul jucător James Blake, a declarat public că brazilianul merită să joace pe arena principală cât timp rămâne în competiție. Asta s-a și întâmplat, meciul său din turul doi fiind programat împotriva lui Alcaraz, după ce Fonseca a luptat eroic în primul său meci (împotriva maghiarului Fábián Marozsán) pe care l-a câștigat în trei seturi.

66°North aniversează 100 de ani și deschide al treilea magazin în Copenhaga
Pana la urma, presiunea publicului pare să-i priască. „Când eram mai tânăr, eram puțin timid pe teren. Simțeam [publicul] aproape mai mult ca pe o presiune. Aici este aglomerat, este gălăgie, are vibrația Miami… și este pur și simplu uimitor.”

Aruncă o privire lungă pe holul stadionului.

„Sunt mai obișnuit cu asta acum”, spune el. „Sunt pregătit.”

Final de Ramadan în Columbus unde comunitatea musulmană celebrează Eid al-Fitr
Meghan Markle, apariție rafinată în Ralph Lauren și cu...

Meghan Markle a avut o apariție remarcabilă la cea de-a 34-a ediție a galei Champions for Children, organizată de The Alliance for Children’s Rights....

Designerul Peaky Blinders dezvăluie momentul din film care i-a...

Alison McCosh, designerul de costume pentru ultimele trei sezoane din „Peaky Blinders”, a revenit pentru a crea garderoba filmului „Peaky Blinders: The Immortal Man”,...

66°North aniversează 100 de ani și deschide al treilea...

Brandul islandez 66°North, fondat în 1926, aniversează centenarul cu o mișcare strategică pe piața daneză. Compania va deschide la începutul lunii august un nou...

YSL Beauty mizează pe Gen Z cu petreceri de...

YSL Beauty schimbă regulile jocului în materie de evenimente de lux. Gigantul din industria frumuseții a organizat recent o primă activare dintr-o serie de...