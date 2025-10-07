Jennifer Lopez și Ben Affleck apar împreună la premiera unui film musical

Cei doi au apărut pe covorul roșu, după finalizarea divorțului lor, pentru a promova noul proiect cinematografic la care au colaborat.

O apariție neașteptată pe covorul roșu

Jennifer Lopez și Ben Affleck au încheiat căsnicia în februarie 2024, însă colaborarea lor profesională continuă. La premiera filmului „Kiss of the Spider Woman” din New York, cei doi au fost văzuți împreună pe covorul roșu pentru prima dată după mai bine de un an. De această dată, Affleck a participat în calitate de producător al filmului prin compania sa, Artists Equity.

Jennifer Lopez a declarat că rolul jucat în acest film este „cel mai gratificant” din cariera ei. Ținuta purtată de artistă a atras rapid atenția publicului și a specialiștilor din industria modei.

Prezența lor comună a fost remarcată mai ales pentru faptul că, după despărțire, nu au mai apărut împreună la evenimente publice. Însă, pentru acest proiect, au ales să lase deoparte trecutul personal și să colaboreze profesional.

O rochie spectaculoasă cu corset inspirat de păianjen

Pentru această ocazie, Jennifer Lopez a ales o rochie din colecția Harris Reed primăvara 2026, care s-a remarcat prin:

Un corset sculptural cu detalii ce amintesc de un păianjen

Mâneci căzute și decolteu în formă de inimă

Culori naturale, precum nude, verde-olive și maro, ce creează un efect vizual inspirat de natură

Elementul cel mai impresionant al ținutei a fost corsetul metalic, ale cărui „picioare” conturau talia și fața artistei. Jennifer Lopez a ales să își completeze look-ul cu cercei lungi cu diamante și inele discrete de la Hassanzadeh.

Acest stil nu este o premieră pentru Lopez. În luna ianuarie, la premiera de la Sundance, ea a purtat o rochie Valdrin Sahiti decorată cu detalii de tip plasă, care au fost la rândul lor apreciate de critici.

Continuitatea unui stil distinctiv

Ținutele inspirate de tematica păianjenului au devenit o semnătură pentru aparițiile recente ale artistei. Fiecare apariție a sa la evenimentele dedicate acestui film a atras atenția, iar publicul așteaptă cu interes următoarele alegeri vestimentare.

Apărare și recunoaștere reciprocă între Jennifer Lopez și Ben Affleck

Ben Affleck a vorbit despre implicarea lui Jennifer Lopez în film: „Mi-a fost clar încă de la început, când Jennifer s-a implicat în proiect, că ori va da greș, ori va fi extraordinară. În acest film face cu adevărat totul: joacă, cântă și dansează , ea întruchipează întregul spirit al filmului.”

La rândul său, Jennifer Lopez a subliniat importanța sprijinului primit din partea fostului ei soț: „Dacă n-ar fi fost Ben, filmul nu s-ar fi realizat, și îi voi recunoaște întotdeauna asta.”

Cei doi au arătat că, deși relația lor personală s-a încheiat, respectul profesional și susținerea reciprocă continuă să fie prezente. Apariția lor comună a fost văzută drept un exemplu de colaborare matură după o despărțire.

Publicul și presa au apreciat atitudinea lor deschisă și modul în care au ales să își susțină proiectul, punând accent pe realizările profesionale și nu pe trecutul personal.

Perspective pentru film și noi apariții

Premiera oficială a filmului este programată pentru 10 octombrie, iar turneul de promovare al lui Jennifer Lopez se apropie de final. Cu toate acestea, interesul pentru aparițiile sale rămâne ridicat.

Stiliștii Rob Zangardi și Mariel Haenn au ales pentru Lopez Look 10 din colecția Harris Reed, însă colecția include 14 piese, ceea ce lasă deschisă posibilitatea ca artista să surprindă din nou cu alte ținute inspirate de aceeași temă.

Publicul așteaptă cu nerăbdare să vadă ce alte momente de modă va oferi Jennifer Lopez în perioada următoare, mai ales în contextul promovării acestui film musical.

Revenirea pe covorul roșu a celor doi, de data aceasta ca parteneri de creație, a adus un plus de interes pentru proiectul cinematografic și pentru carierele lor individuale.

Cu o colaborare profesională solidă și apariții care atrag atenția, Jennifer Lopez și Ben Affleck demonstrează că pot lucra împreună cu succes, indiferent de trecutul lor personal. Filmul „Kiss of the Spider Woman” promite să fie unul dintre cele mai discutate evenimente ale sezonului, iar publicul va urmări cu interes evoluția acestui duo pe scena artistică.