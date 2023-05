Jennifer Lopez este o “mamă urs” pentru copiii ei, spune Omari Hardwick, colegul de platou din “The Mother”

Arta imită viața. Jennifer Lopez nu a fost nevoită să sape prea adânc pentru a interpreta un părinte protector în The Mother, potrivit colegului de platou Omari Hardwick.

“Este foarte grijulie”, a declarat actorul, în vârstă de 49 de ani, în exclusivitate pentru Us Weekly despre nominalizată la Grammy, în vârstă de 53 de ani, înainte de debutul filmului lor pe Netflix, care va avea loc pe 12 mai. “Este o mamă-urs.”

Hardwick a precizat că atât el, cât și Lopez “se bucură să fie părinți”. Fostul absolvent de la Power îi are pe fiica Nova, 10 ani, și pe fiul Brave, 8 ani, cu soția sa, Jennifer “Jae” Pfautch, în timp ce Lopez îi are pe gemenii Emme și Max, 15 ani, cu fostul soț Marc Anthony.

“Mulți oameni nu vor să fugă înapoi acasă după ce au plecat de pe platou sau de la un concert sau de la un eveniment important sau pur și simplu călătoresc în jurul lumii. … Ei nu mor de nerăbdare să se întoarcă acasă”, a declarat el pentru Us. “Dar cred că atât eu cât și ea ne simțim cu adevărat mai în siguranță acolo. Așa că … ea este perfectă pentru a juca acest rol cu tot ce a cerut din trucurile pe care le are în geanta ei. Este perfect distribuită pentru acest rol.”

Vedeta din New York joacă rolul unei foste asasine în viitorul film de acțiune regizat de Niki Caro. Personajul ei – numit simplu The Mother – iese din ascunzătoare pentru a-și proteja fiica înstrăinată, pe care a fost nevoită să o părăsească cu ani în urmă.

Hardwick, care îl interpretează pe William Cruise, a descris personajul lui Lopez ca fiind “o femeie distrusă” care “știe o mulțime de lucruri pe care noi nu le știm”. El a declarat pentru Us că ar putea “cu siguranță să se raporteze” la propriul personaj – dar rolul a fost totuși “o provocare” pentru a fi interpretat corect.

Actorul din Sorry to Bother You a continuat să își laude partenera “de succes” pentru că a contribuit la acest proiect, spunându-ne că a fost “foarte recunoscător” că dinamica celor doi a ieșit atât de bine pe ecran.

Lopez a participat la o proiecție a filmului la Hotelul Whitby din New York joi, 4 mai, și a fost sinceră în legătură cu modul în care rolul a ajutat-o să devină o “mamă mai bună” pentru copiii ei în viața reală.

“Cred că aici sunt niște teme frumoase despre ce înseamnă să fii mamă, ce înseamnă să vrei să protejezi ceva cu toată viața ta, așa cum facem cu copiii noștri”, a spus ea despre drama în care mai joacă Joseph Fiennes și Gael García Bernal.

Vedeta din Second Act a tachinat că filmările la The Mother au fost “cathartice” pentru ea, adăugând: “A fost o experiență grozavă să o am în gură la mine pe platoul de filmare și apoi să mă duc acasă și să am aceeași experiență acasă. Dar chiar a fost un fel de experiență de creștere pentru mine.”

În timp ce ea este la conducere acasă, are ajutor din partea soțului Ben Affleck când vine vorba de creșterea unei familii mixte. Cuplul, care s-a logodit inițial la începutul anilor ’00, s-a căsătorit în Las Vegas în iulie 2022, înainte de a organiza o a doua ceremonie în Georgia, luna următoare. (Affleck, în vârstă de 50 de ani, îi împarte pe Violet, 17 ani, Seraphina, 14 ani, și Samuel, 11 ani, cu fosta soție Jennifer Garner).