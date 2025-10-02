Jennifer Lawrence și Anya Taylor-Joy prezintă viitoarele genți Dior

Cele două actrițe au purtat genți din colecția Dior Spring 2026, înainte de lansarea oficială.

Un eveniment care a atras atenția pasionaților de modă

La prima sa prezentare Dior Women, designerul Jonathan Anderson i-a surprins pe invitați cu accesorii din colecția Spring 2026. Nu au fost produse obișnuite, ci genți și clutch-uri care vor apărea în magazine abia peste doi ani. Jennifer Lawrence și Anya Taylor-Joy s-au numărat printre cele mai cunoscute vedete care au primit aceste articole exclusive.

Evenimentul a marcat debutul lui Anderson ca director creativ pentru linia feminină Dior. După prezentare, designerul a organizat o petrecere privată, unde Jennifer Lawrence a atras imediat atenția cu un clutch burgund fără mânere. Ce a făcut acest accesoriu atât de special?

Prezența vedetelor la eveniment a adus un plus de interes, iar alegerea genților Dior a fost remarcată de toți cei prezenți. Atât Lawrence, cât și Taylor-Joy au demonstrat că noile modele pot deveni rapid favorite printre celebrități.

Detalii despre ținuta purtată de Jennifer Lawrence

Actrița a ales să poarte clutch-ul burgund de două ori în aceeași zi. La petrecere, l-a asortat cu o bluză chartreuse din satin, cu dantelă neagră pe margine. Ținuta a fost completată de un palton bleumarin și o fustă midi, iar colierul de la Tiffany & Co. a adăugat o notă de culoare.

Clutch-ul nu a apărut pe podiumul colecției Spring 2026, unde Anderson a prezentat genți de umăr lucioase și genți cu mâner decorate cu funde inspirate de formele de paste. Accesoriul purtat de Lawrence a fost observat doar la apariția ei în fața fotografilor, unde a purtat un trenci khaki voluminos. Sub trenci, a ales o cămașă bleu și un veston scurt navy, inspirate de stilul Dior Men propus de Anderson. Pantofii Mary Jane cu fundă, un posibil hit al sezonului, au completat ținuta.

Prin aceste alegeri, Lawrence a demonstrat că este deja o susținătoare a noii direcții propuse de Anderson pentru Dior, combinând elemente clasice cu detalii moderne.

Anya Taylor-Joy și geanta Dior cu inspirație literară

În drum spre aceeași petrecere Dior, Anya Taylor-Joy a fost văzută cu o geantă Dior Spring 2026. Actrița din „The Queen’s Gambit” a ales o reinterpretare a modelului Dior Book Tote, însă nu varianta galbenă Dracula purtată de Rihanna sau Jennifer Lawrence, ci una roz, decorată cu coperta romanului „Les Liaisons dangereuses” de Pierre Choderlos de Laclos.

Geanta a fost asortată cu pantofi negri cu fundă, cel mai probabil din aceeași colecție semnată de Anderson pentru Dior. Modelul ales de Taylor-Joy a atras rapid atenția, mai ales că Dior publicase recent imagini cu aceste genți inspirate de literatură, iar actrița a comentat la postare cu un simplu „Da.”

Modele literare pe podium

Pe podiumul Dior Men Spring 2026, Anderson a prezentat genți inspirate de coperțile unor cărți clasice precum „In Cold Blood” de Truman Capote, „Bonjour Tristesse” de Françoise Sagan, „Ulysses” de James Joyce, „Madame Bovary” de Gustave Flaubert și „Les Fleurs du Mal” de Charles Baudelaire. Totuși, modelul cu „Les Liaisons dangereuses” purtat de Taylor-Joy nu a fost inclus în prezentare, dar a devenit rapid viral în mediul online.

Chiar dacă designul nu schimbă radical structura clasică a genții Book Tote, detaliile literare i-au adus un plus de originalitate și au atras atenția iubitorilor de modă.

Reacții și interpretări ale colecției Spring 2026

Emma Childs, jurnalist de modă, a descris clutch-ul purtat de Jennifer Lawrence ca având o „Fulgi de chili”. Asocierile inedite de culori și detaliile neașteptate au generat discuții în lumea modei. Care sunt elementele care definesc această colecție?

Genți cu funde inspirate de formele de paste, care aduc o notă jucăușă designului Anderson.

Accesorii cu motive literare, ce omagiază operele clasice.

Materiale variate, precum satinul combinat cu dantelă sau canvasul cu detalii metalice.

Colecția a fost prezentată publicului de foarte puțin timp, dar deja vedetele au început să poarte aceste piese în aparițiile lor. Acest lucru sugerează o strategie de promovare atent gândită și o direcție artistică apreciată.

Observatorii din industrie cred că această abordare va influența trendurile din sezoanele viitoare, iar interesul pentru noile modele Dior va crește.

Perspective pentru Dior sub conducerea lui Jonathan Anderson

Prima colecție feminină semnată de Anderson pentru Dior a adus o combinație interesantă între elemente clasice și detalii inovatoare. Prezența vedetelor și alegerile lor vestimentare au confirmat susținerea pentru noua viziune artistică. Gențile din colecția Spring 2026 au devenit deja subiect de discuție în lumea modei.

Rămâne de văzut dacă aceste accesorii vor deveni cu adevărat „It Bag”-urile viitorului. Până acum, reacțiile pozitive sugerează că Dior a găsit o formulă de succes pentru următoarele sezoane.