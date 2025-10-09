Jennifer Lawrence poartă geanta Hermès Kelly cu adidași de drumeție

Actrița a ieșit în evidență purtând o geantă Hermès de peste 15.000 de dolari, complet deschisă, alături de o ținută casual și adidași Salomon.

O apariție inedită pe străzile din New York

Jennifer Lawrence a adus geanta de lux Hermès Kelly în centrul atenției, purtând-o într-un mod relaxat, potrivit pentru orice zi obișnuită. Într-o dimineață de joi, a fost văzută în New York cu o geantă Hermès Kelly Sellier 32, modelul Black Box, considerată una dintre cele mai mari variante din colecția Hermès, cu o valoare de aproximativ 15.000 de dolari.

Un detaliu care a atras atenția a fost faptul că geanta era complet deschisă, lăsând la vedere accesoriile aurii și clochette-ul. Acest stil amintește de modul în care Jane Birkin obișnuia să poarte gențile Hermès, tratându-le ca pe niște obiecte de zi cu zi, nu doar ca pe accesorii de lux.

Ținuta aleasă de Lawrence a inclus pantaloni negri, un palton bej până la gambă și o eșarfă roșie intensă. Însă, ceea ce a surprins cel mai mult au fost adidașii Salomon de drumeție, care au înlocuit balerinii pe care îi poartă de obicei.

Geanta Hermès Kelly Sellier 32 face parte din colecția Black Box, fiind una dintre cele mai încăpătoare modele Hermès.

Adidașii Salomon, aleși de Lawrence, au fost prezentați și în colecțiile Lacoste, Bally și Cecilie Bahnsen pentru toamna 2025.

Tendința pantofilor de drumeție a fost adoptată recent și de alte celebrități precum Zendaya și Jisoo din Blackpink.

Inspirație de pe podiumul Dior

Stilul abordat de Jennifer Lawrence pare să fi fost influențat de recenta ei prezență la prezentarea Dior pentru primăvara 2026. Pe podium, modelele au purtat genți cu o singură curea, lăsate deschise, iar acest detaliu a fost reinterpretat de actriță în apariția sa din New York.

Lawrence nu a tratat geanta Kelly ca pe un obiect delicat, ci a lăsat-o deschisă, punând în valoare designul său simplu, dar sofisticat. Acest gest reflectă filosofia Hermès, care încurajează integrarea produselor de lux în viața de zi cu zi, nu doar la ocazii speciale.

Această abordare a genții Hermès, purtată fără restricții, aduce un aer proaspăt și modern accesoriului clasic, arătând că luxul poate fi purtat cu naturalețe.

Adidașii de munte, noul trend urban

De ce se poartă cu o geantă de lux?

La prima vedere, asocierea dintre adidașii de drumeție și o geantă Hermès poate părea neobișnuită, însă acest contrast a devenit tot mai popular în lumea modei. Stilul „urban hiking” a fost promovat de designeri precum Cecilie Bahnsen și Bally în colecțiile pentru toamna 2025, unde adidașii tehnici au fost combinați cu ținute elegante.

Pentru Jennifer Lawrence, această alegere reprezintă o modalitate de a combina confortul cu eleganța. Actrița a mai fost surprinsă purtând adidași sport cu sacouri sau rochii, ceea ce dovedește că nu se teme să experimenteze cu stilul personal.

Tot mai multe vedete optează pentru acest mix. Kylie Jenner a fost văzută cu adidași Salomon XT-6, iar Saoirse Ronan a preferat pantofii sport în locul tocurilor la un eveniment de caritate. Zendaya a purtat chiar și un prototip de pantofi hibrid, între balerină și adidași de hiking, în Londra, în luna august.

Kylie Jenner, Saoirse Ronan și Jisoo din Blackpink au adoptat și ele trendul adidașilor de hiking.

Zendaya a încercat un model prototip de pantofi hibrid în Londra.

Tendința combinării articolelor de lux cu cele casual devine tot mai vizibilă la nivel global.

Moda viitorului pune accent pe confort

Combinarea pieselor de lux cu elemente casual nu este o noutate, dar devine tot mai apreciată în rândul celor care caută un stil autentic. Echilibrul dintre eleganță și lejeritate pare să fie cheia succesului pentru astfel de ținute.

Jennifer Lawrence a ales o combinație monocromă, cu accente de culoare date de eșarfa roșie, lăsând geanta și încălțămintea să atragă atenția. Acest tip de styling arată că nu există reguli stricte atunci când vine vorba de exprimarea personalității prin modă.

Este de așteptat ca tot mai multe branduri să experimenteze cu materiale tehnice și să integreze confortul în designurile sofisticate. On Running, de exemplu, a lansat recent o colecție de încălțăminte hibrid, care combină talpa de hiking cu linii minimaliste de oraș.

Jennifer Lawrence demonstrează că uneori cele mai reușite ținute sunt cele care ies din tipare. Geanta Hermès Kelly purtată cu adidași Salomon ar putea inspira și alte vedete să adopte această abordare relaxată, dar rafinată, în garderoba lor de zi cu zi.