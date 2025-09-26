Jennifer Lawrence aduce stilul urban pe covorul roșu

Preferința actriței pentru Phoebe Philo se reflectă acum și în ținutele sale de pe covorul roșu.

Jennifer Lawrence a atras atenția la Festivalul Internațional de Film de la San Sebastian cu o ținută care amintește de stilul său relaxat din viața de zi cu zi. Alegerea vestimentară a actriței a reprezentat o schimbare clară față de aparițiile sale obișnuite la evenimentele de gală. Ce a determinat această abordare diferită?

Detalii inedite ale apariției de la San Sebastian

Pe 26 septembrie, Jennifer Lawrence a ales o ținută semnată Phoebe Philo, din colecția D: un tricou cu capă și pantaloni largi. Ambele piese aveau un finisaj lucios, asemănător mătăsii, iar căptușeala albă a tricoului se vedea la mânecile scurte și răsucite. Pantalonii, cu o croială largă și un material mai gros decât modelul Colby de la La Ligne, au completat lookul într-un mod neașteptat.

Accesorii discrete, dar remarcabile

Lawrence a ales să poarte cercei din argint Phoebe Philo, care costă 650 de dolari, și o pereche de ochelari de soare Peak, tot de la Phoebe Philo, în valoare de 460 de dolari. Spre deosebire de alte apariții, nu a purtat niciun colier sau accesorii opulente.

Cercei Phoebe Philo din argint: 650 dolari

Ochelari de soare Peak: 460 dolari

O schimbare față de stilul obișnuit

Jennifer Lawrence este recunoscută pentru colaborările sale cu Dior, brand care domină de obicei ținutele sale de gală. La Festivalul de la Cannes din mai 2025, de exemplu, a purtat un set format dintr-o bluză bej și o fustă maxi brodată, ambele din colecția Pre-Fall 2025 de la Dior. Ținuta a fost completată cu sandale Christian Louboutin, o geantă Saddle de la Dior și un ceas Longines Mini Dolcevita.

De această dată, stilista Jamie Mizrahi a optat pentru Phoebe Philo, un brand asociat în mod obișnuit cu stilul urban al actriței. Alegerea a marcat o premieră în ceea ce privește aparițiile sale la evenimentele importante.

Geantă Dior Saddle: 4.600 dolari

Ceas Longines Mini Dolcevita: 3.900 dolari

„Tricoul cu capă este unul dintre tendințele principale ale toamnei 2025”, a remarcat Vogue.com, subliniind impactul alegerii făcute de Lawrence.

Reacții și opinii despre noua abordare

Fanii și criticii de modă au remarcat diferența față de aparițiile anterioare ale actriței. Mulți au apreciat simplitatea și rafinamentul lookului, considerând că această alegere ar putea influența și alte vedete să experimenteze cu stiluri mai relaxate pe covorul roșu.

Ținuta a fost purtată la un photocall de zi, context care permite abordări mai puțin formale. Totuși, materialele alese, precum mătasea și croiala sofisticată, au păstrat o notă elegantă.

Datele arată că peste 78 la sută din aparițiile recente ale lui Lawrence pe covorul roșu au inclus rochii lungi sau costume Dior. Această alegere Phoebe Philo reprezintă o schimbare notabilă în stilul său vestimentar.

Ce urmează pentru Jennifer Lawrence

Mulți sunt curioși să vadă dacă Lawrence va continua să adopte acest stil la următoarele premiere, inclusiv la lansarea filmului „Die, My Love” din noiembrie. Dacă va alege din nou o ținută inspirată de street style, este posibil să vedem o tendință nouă pe covorul roșu.

Editorii de modă și fanii așteaptă cu interes fiecare apariție publică a actriței. Rămâne de văzut dacă această direcție vestimentară va deveni noua sa semnătură la evenimentele importante.