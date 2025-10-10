Jennifer Lawrence aduce moda franceză în New York cu un pulover roșu

Actrița a purtat o combinație inspirată de stilul parizian în timpul ieșirilor sale din New York, demonstrând că eleganța franțuzească poate fi reinterpretată cu succes și în Statele Unite.

Influența Parisului asupra stilului lui Jennifer Lawrence

Doar 24 de ore petrecute la Paris Fashion Week au fost suficiente pentru ca Jennifer Lawrence să preia elemente ale rafinamentului franțuzesc. La întoarcerea în New York, ea nu a revenit la ținutele obișnuite, ci a ales să combine simplitatea cu detalii de lux inspirate de Paris.

Pe 9 octombrie, Jennifer Lawrence și-a început ziua purtând un palton de la The Row și o geantă Hermès Kelly. Mai târziu, paparazzi au surprins-o într-o ținută complet diferită: un pulover roșu intens de la La Ligne, brand newyorkez pe care îl preferă. Puloverul, cu un decolteu în V, costă 275 de dolari și a fost purtat peste un tricou alb.

Puloverul: model cu decolteu în V de la La Ligne (275$)

Blugii: model bootcut „Still Here”, purtați pentru prima dată pe 7 octombrie

Pantofii: Canal Slip-Ons de la The Row (990$)

Aceste alegeri vestimentare au contribuit la un look relaxat, dar sofisticat, inspirat de moda franțuzească văzută la Paris Fashion Week.

Detalii care definesc ținuta

Unul dintre secretele acestui look este combinația dintre piese de zi cu zi și accesorii de lux. De exemplu, blugii bootcut au fost asortați cu pantofi comozi, dar exclusiviști, care aduc aminte de papucii de casă. Totuși, accesoriul care a atras cel mai mult atenția a fost geanta Hermès Kelly.

Geanta neagră „Black Box”, estimată la peste 15.000 de dolari, a apărut pentru prima dată în dimineața zilei de 9 octombrie. Jennifer Lawrence a purtat-o cu o atitudine relaxată, chiar și cu închiderea aurie lăsată deschisă. „Niciun newyorkez nu iese din casă fără geantă”, se spune în textul original, iar actrița a confirmat această regulă, purtând și un palton The Row peste ținută.

De la Paris la New York: adaptarea tendințelor

Stilul franțuzesc se bazează pe naturalețe și nonșalanță. Jennifer Lawrence a reușit să transmită acest lucru prin modul lejer în care a purtat geanta și restul ținutei. În același timp, materialele de calitate, precum pielea Hermès și lâna merinos, au adăugat o notă de eleganță.

Prin această combinație, actrița a demonstrat că moda pariziană poate fi reinterpretată cu ușurință în context urban american, fără a pierde din farmecul original.

Importanța ținutei și tendințele actuale

Puloverul cu decolteu în V nu este o noutate în tendințe. Kaia Gerber și Hailey Bieber l-au readus recent în atenția publicului, însă Jennifer Lawrence l-a combinat cu blugi bootcut, o siluetă care amintește de moda anilor 2000.

Acest look arată că tendințele de pe podium pot fi adaptate cu ușurință pentru ținutele de zi cu zi. Puloverul roșu a devenit punctul central al outfitului, datorită culorii sale vibrante. Investiția în accesorii de calitate, precum geanta și pantofii, a adus un plus de rafinament ținutei.

Un alt aspect interesant este modul în care Jennifer Lawrence a alternat gențile pe parcursul zilei. Dimineața a folosit o geantă din canvas, iar mai târziu a ales Hermès Kelly, demonstrând că flexibilitatea este importantă chiar și în stilul inspirat de moda franceză.

Pulover cu decolteu în V (La Ligne sau similar)

Blugi bootcut cu tiv deschis

Pantofi minimaliști cu talpă joasă

Geantă structurată (Hermès Kelly sau variante similare)

Prin aceste alegeri, Jennifer Lawrence a reușit să creeze o ținută echilibrată, potrivită atât pentru activitățile zilnice, cât și pentru a fi remarcată pe străzile din New York.

Perspective pentru stilul lui Jennifer Lawrence

Odată cu încheierea Paris Fashion Week, Jennifer Lawrence pare să fi rămas inspirată de stilul „it-girls” din Paris. Este de așteptat ca această influență să se regăsească și în ținutele ei viitoare, mai ales că blugii bootcut au devenit deja o piesă de bază în garderoba sa.

Până la începutul Couture Week din ianuarie, probabil că actrița va continua să combine elemente franțuzești cu piese clasice americane. Pentru cei care doresc să adopte același stil, alegerile ei pot servi drept inspirație.

Un lucru este clar: o culoare intensă, precum roșul purtat de Jennifer Lawrence, poate transforma o ținută simplă într-una memorabilă. Încrederea cu care porți accesoriile este, de multe ori, detaliul care face diferența.