Jennifer Lawrence a primit acces prioritar la noile Mary Jane de la Dior

Actrița a purtat primul model hibrid Mary Jane în cadrul unui eveniment din Paris.

În lumea modei, fiecare detaliu contează, iar Jennifer Lawrence dovedește că rămâne un reper important. Debutul colecției pentru femei semnată de Jonathan Anderson la Dior a marcat nu doar o nouă etapă pentru brand, ci și un moment special pentru ambasadoarea casei de modă.

Colaborarea dintre Jennifer Lawrence și Jonathan Anderson

Relația dintre actriță și designer a început în 2018, când Lawrence a ales pantofi din piele croco din colecția Loewe, semnată de Anderson. De atunci, ea a adunat în garderoba sa piese create de el, de la genți la adidași balerini. Odată cu numirea lui Anderson în fruntea creativă a casei Dior, Lawrence poate să își exprime deschis aprecierea pentru creațiile sale.

Prima apariție publică a actriței în acest context a avut loc pe 1 octombrie, la prezentarea colecției Dior pentru primăvară-vară 2026. Lawrence a stat în primul rând, îmbrăcată complet în Dior, într-o ținută care a pus în valoare modul în care Anderson reinterpretează codurile clasice ale casei.

Pantaloni gri asortați cu un veston bleumarin

Trench bej, similar cu cel pe care îl poartă adesea în ținutele de zi cu zi

Geantă burgundy cu închidere tip „kiss-lock”

Detalii despre ținuta care a atras atenția

Deși pe podium au predominat rochiile din dantelă, Lawrence a ales să asocieze pantofii Mary Jane cu elemente masculine. Cămașa albastră purtată sub vestul bleumarin a adăugat un aer relaxat, iar trench-ul a completat ținuta cu o notă practică. Însă, pantofii au fost cu adevărat piesa centrală a look-ului.

De ce merită atenție Mary Jane-urile Dior?

Modelul hibrid, inspirat de pantofii clasici Mary Jane, are vârf ascuțit și toc subțire. Versiunea purtată de Lawrence este realizată din piele de crocodil neagră, asemănătoare cu cea de la pantofii din Look 54 al prezentării. Acesta nu este primul model Mary Jane din colecția ei, actrița având și perechi de la Wales Bonner, The Row și Dôen.

Pe 29 septembrie, Lawrence a purtat pentru prima dată acești pantofi în public, alături de blugi deschiși la culoare și un pulover bleumarin din colecția Dior Spring 2026. Atunci, a completat ținuta cu o geantă Lady Dior realizată în colaborare cu artista Sheila Hicks.

Reacțiile experților la noua colecție

Editorii Marie Claire au remarcat diversitatea genților prezentate: de la modele monogramate la clutch-uri fără mânere. Lawrence a ales o variantă compactă, burgundy, în contrast cu geanta Book Tote galbenă pe care a purtat-o în august.

„Alegerea unei nuanțe opuse și a unei dimensiuni diferite demonstrează că Jennifer înțelege regulile modei fără a deveni previzibilă”, a remarcat un editor de la publicația de modă.

Anderson a introdus în colecția Dior nu doar pantofi și genți, ci și elemente de outerwear cu influențe regale și jachete ultra-scurte, reimaginând astfel codurile atelierului clasic.

Perspective pentru colaborarea Dior-Lawrence

Parisul a fost martorul începutului acestei noi etape creative. Colecția Dior pentru primăvară-vară 2026 a adus în prim-plan piese de colecție, de la pantofi Mary Jane la jachete scurte și piese de outerwear cu inspirație regală. Lawrence pare să fie alegerea potrivită pentru a reprezenta această viziune.

Se observă deja noi tendințe: actrița a purtat două ținute din colecția viitoare înainte de lansarea oficială. Rămâne de văzut dacă va adopta și jachetele bar cropped sau alte piese extravagante la următoarea apariție publică. Un lucru este sigur: pasiunea ei pentru Dior va continua să crească.

Cu fiecare apariție, Jennifer Lawrence confirmă că este una dintre cele mai influente figuri din lumea modei contemporane. Prin alegerile sale stilistice, actrița inspiră atât pasionații de modă, cât și designerii, iar colaborarea cu Dior promite să aducă în continuare momente remarcabile pe podium și în afara lui.