Jennifer Aniston dezvăluie secretul pentru creșterea părului sănătos

Actrița a împărtășit rutina ei de îngrijire a părului, alături de obiceiurile de beauty care o ajută să se simtă încrezătoare, de la exfolierea scalpului până la meditația de dimineață.

Jennifer Aniston este recunoscută pentru coafurile sale emblematice și pentru propriul brand de produse pentru păr, LolaVie, apreciat pentru eficiența produselor sale. Într-un interviu recent, actrița a povestit cum își menține părul strălucitor și voluminos, dar și cum are grijă de piele și de starea ei de bine. Iată ce a dezvăluit.

Rutina de dimineață: meditație și recunoștință

„Îmi spun că azi va fi o zi frumoasă și minunată. Mă cufund în recunoștința de a mă trezi și de a crede că sunt călăuzită divin.”, afirmă Aniston. Actrița începe fiecare zi cu o scurtă meditație, fără a se complica cu ritualuri elaborate.

De obicei, face un duș rapid de cinci minute, însă o dată pe săptămână își acordă timp pentru o adevărată zi de răsfăț. Folosește exfoliantul pentru scalp LolaVie pentru a elimina reziduurile și a stimula creșterea părului: „Curăță foliculii și pregătește părul pentru creștere”.

Ce ascultă Aniston în timpul dușului?

În timp ce masca restauratoare acționează între 20 și 30 de minute, actrița meditează sau ascultă podcasturi precum The Smart Guys, Mel Robbins sau Dax Shepard. „Nu ascult muzică, dar îmi place să ascult podcasturi”, spune ea.

Îngrijirea părului: de la exfoliere la mască restauratoare

Aniston folosește constant produsele LolaVie, inclusiv șamponul volumizant și balsamul Glossing Detangler. „Refuz să plec în vacanță fără ele”, mărturisește ea. Rutina ei săptămânală include trei pași esențiali:

Exfolierea scalpului cu un produs special pentru îndepărtarea acumulărilor de produse;

cu un produs special pentru îndepărtarea acumulărilor de produse; Aplicarea măștii restauratoare pe lungimea părului;

pe lungimea părului; Uscarea părului cu feonul, inspirată de tehnica stilistului ei, Chris McMillan.

„Am urmărit cum Chris McMillan și Kelsie Gigandet îmi usucă părul atât de mult timp, încât acum pot să fac și eu același lucru. Sincer, am devenit destul de pricepută”, spune Aniston. În plus, acest proces o ajută să își mențină brațele tonifiate.

Secretul pielii luminoase și al machiajului natural

„Îmi spal întotdeauna fața, indiferent de ce. Acesta este sfatul meu numărul unu: prinde acea bentiță, ia-ți produsul de curățare, spală-ți fața, aplică-ți serul și apoi ești gata.”, explică actrița. Un pas esențial pe care nu îl sare niciodată este curățarea tenului înainte de culcare.

Aniston acordă atenție și îngrijirii picioarelor, folosind o pilă specială pentru călcâie și aplicând periodic o cremă exfoliantă. „Trebuie să am călcâie netede”, afirmă ea.

Parfumul personal

„Port același parfum de 30 de ani. Este o combinație din câteva uleiuri diferite și nimeni nu îl poate reproduce; este foarte caracteristic pentru mine. Este un amestec între note florale și de prospețime.”, spune Aniston. Nu are de gând să îl lanseze pe piață deocamdată.

Lecții și obiceiuri pentru un stil de viață echilibrat

„Somnul și hidratarea sunt cele mai importante. Mi-aș fi dorit să fi folosit mai multă cremă cu protecție solară când eram mai tânără”, recunoaște ea. În prezent, își dorește să petreacă mai mult timp cu prietenii și să nu se mai concentreze atât de mult pe muncă.

Pentru cei interesați de produsele preferate ale actriței, iată câteva recomandări:

LolaVie Exfoliate & Detox Scalp Shampoo (39 USD la Ulta Beauty);

(39 USD la Ulta Beauty); OPI Nail Lacquer – Bubble Bath (11,99 USD la Ulta Beauty);

(11,99 USD la Ulta Beauty); Earth Therapeutics Big Ceramic Foot File (8,40 USD la Ulta Beauty).

Rutina lui Jennifer Aniston se bazează pe simplitate, consecvență și atenție la detalii, iar rezultatele se văd atât în aspectul părului, cât și în starea ei de bine.