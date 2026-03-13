Un avertisment serios vine din partea autorităților de reglementare. Jeleurile cu melatonină pentru copii, cumpărate online, pot conține doze cu până la 417% mai mari decât cele declarate pe etichetă. Riscurile, mai ales la cei mici, includ supradozajul accidental și chiar spitalizarea.

Un trend periculos de pe internet

A fost o vreme când melatonina era rezervată călătorilor care traversau fusuri orare. Acum, însă, a devenit un ajutor de somn popular, administrat tot mai des copiilor. Dr. Lindsay Browning, expert în somn la TroubleSleeping.co.uk, pune acest fenomen pe seama rețelelor sociale. „Deși în Marea Britanie melatonina nu este disponibilă fără rețetă, am văzut mulți părinți făcând rost de melatonină de pe internet sau când călătoresc în străinătate, pentru a o folosi la copiii lor. Cum rețelele sociale sunt atât de vocale în privința îmbunătățirii somnului, a existat un interes crescut pentru ajutoarele de somn precum melatonina, ceea ce probabil a dus la această creștere a utilizării.”

melatonina este un hormon natural. Producția sa crește la întuneric, semnalizând corpului că e timpul să se pregătească de somn, și scade la lumină, dându-ne semnalul de trezire. În timp ce în SUA se vinde la liber ca supliment, în Marea Britanie și în alte părți ale Europei, aceasta se eliberează doar pe bază de rețetă, în special copiilor cu afecțiuni precum autism, ADHD sau alte tulburări de neurodezvoltare.

Doze de până la 417% mai mari

Problema siguranței a explodat anul trecut, când magazinul online iHerb a suspendat vânzările de jeleuri cu melatonină către Australia. Motivul? O creștere alarmantă a cazurilor de supradozaj non-fatal la copii. Autoritatea de reglementare a medicamentelor din Australia (TGA) a emis o avertizare după ce testele au scos la iveală o realitate șocantă. Opt mărci, care pretindeau că au între 1 și 10 mg de hormon, conțineau de fapt între 112% și 417% din doza declarată.

„Această variabilitate a conținutului de melatonină ridică îngrijorări serioase de siguranță pentru consumatori, inclusiv riscul de spitalizare și supradozaj accidental, în special la copii,” a transmis TGA. Mandy Gurney, fondatoarea Millpond Children’s Sleep Clinic, ridică o întrebare esențială: „Grija mea pentru părinți este, de unde provine melatonina în primul rând? Este prescrisă? O cumpără online? Sunt aceste jeleuri? Nu avem absolut nicio idee câtă melatonină se află în ele, deoarece nu este reglementată.”

Riscuri necunoscute pe termen lung

Dincolo de cifre, există o lipsă îngrijorătoare de date despre efectele pe termen lung. „Sunt necesare cu siguranță mai multe cercetări,” afirmă Dr. Browning. Aceasta adaugă că „studiile care au analizat utilizarea melatoninei la copii raportează în general doar efecte secundare ușoare [precum somnolență și dureri de cap], dar incertitudinile și întrebările importante rămân cu privire la modul în care melatonina poate afecta dezvoltarea hormonală și momentul pubertății la copii.”

La adulți, un studiu pe scară largă a arătat că pacienții care au folosit melatonină timp de 12 luni sau mai mult au avut un risc cu aproximativ 90% mai mare de insuficiență cardiacă pe o perioadă de cinci ani. Un alt risc este dependența psihologică. Copiii „s-ar putea să nu dezvolte abilități de a adormi independent fără ea, sau să se îngrijoreze că nu vor putea adormi fără melatonină și să devină anxioși la culcare,” argumentează Dr. Browning.

Ce se ascunde în spatele insomniei

Poate cel mai mare pericol este că melatonina poate masca probleme reale de sănătate. Mandy Gurney avertizează că administrarea unui supliment evită identificarea cauzei reale a problemelor de somn. Ar putea fi vorba de sindromul picioarelor neliniștite, reflux, dureri sau chiar apnee în somn. Gurney oferă un exemplu concret de la clienții săi recenți, la care s-au identificat niveluri scăzute de feritină. „Sunt acum sub tratament cu suplimente de fier de la medicul de familie, iar somnul lor este mult mai bun,” explică ea. „Așa că există mulți alți factori pe care trebuie să-i luăm în considerare, iar administrarea de melatonină ar putea masca unele dintre aceste alte probleme.”

Alternative naturale și eficiente

Vestea bună e că există soluții. Andrea Grace, consultant în somnul copiilor, recomandă expunerea la multă lumină dimineața și reducerea intensității seara. „Dacă un copil are nevoie de o lumină de veghe aprinsă, să fie o lumină de veghe roșie, pentru că aceasta nu interferează cu producția de melatonină în același mod în care o face lumina albă sau albastră,” sfătuiește ea. Dieta contează și ea. Alimentele bogate în triptofan, un precursor al melatoninei, pot ajuta. Printre acestea se numără puiul, curcanul, peștele, laptele, ouăle și nucile.

Un alt factor este cronotipul copilului, adică tiparul său de somn moștenit genetic. Unii copii sunt pur și simplu „păsări de noapte”. „S-ar putea ca cronotipul copilului lor să însemne că nu sunt pregătiți să adoarmă până mai târziu,” spune Gurney. În loc să forțezi o oră de culcare nerealistă, mai bine ții un jurnal de somn pentru a înțelege ritmul natural al copilului. Iar uneori, soluția e mai simplă decât pare. „Uneori merită să aloci 15 minute suplimentare de timp concentrat pe copilul tău, pentru a vorbi despre ziua lui, despre ziua ta, să colorați puțin, să vă îmbrățișați,” conchide Gurney. Rezistența la somn poate fi, nu de puține ori, doar o cerere de mai mult timp petrecut cu părinții.