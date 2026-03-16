Keti Chichinadze a deschis la finalul lui 2024 Jamieri, un spațiu inedit în Red Hook, Brooklyn. Este o platformă care îmbină un studio de design cu o cafenea (sau „kafe”), totul fiind un omagiu vibrant adus culturii georgiene, de la artă și mobilier la gusturi autentice.

O filozofie a stilului

Pentru fondatoare, totul pleacă de la o idee simplă, dar puternică. „Cred că felul în care facem lucrurile este foarte important, în comparație cu ceea ce facem,” spune Keti Chichinadze. O idee simplă, la prima vedere. Numai ca pentru ea, acest principiu a devenit piatra de temelie a unui proiect prin care vrea să demonstreze că „modul în care punem aceste lucruri laolaltă face cu adevărat diferența.” Jamieri nu e doar un magazin. „Încercăm să creăm un ecosistem aici.”

De la scenografie la un vis georgian

Născută în Tbilisi, Chichinadze a ajuns la New York la începutul anilor 2000, unde a urmat școala de film și a lucrat ca scenograf înainte de a face trecerea către design interior. Ideea pentru acest spațiu s-a născut tocmai din frustrările ei profesionale. „Scânteia pentru Jamieri a apărut cu adevărat pe când lucram ca scenograf [în New York],” explică ea, obosită de limitările caselor de recuzită scumpe și de lipsa obiectelor de artă de calitate. În 2017 s-a întors în Georgia pentru a redescoperi scena artistică locală. „Au fost câțiva ani în care am observat artiști, designeri, arhitecți; le-am privit lucrările și i-am cunoscut de la distanță,” adaugă Keti.

Recomandari Kelly Rutherford extinde colaborarea care a vândut 150 de piese imediat

Renovare cu 20 de straturi de vopsea

Când a găsit un spațiu liber pe Vun Brunt Street, a semnat contractul și s-a apucat imediat de treabă. Renovarea a fost una complexă. „Locul acesta nu arăta deloc așa cum arată acum,” povestește ea, arătând spre pereții tencuiți și arcade. Și, pe bune, a fost ceva de muncă. „Tavanul [de tablă] fusese acoperit cu poate 20 de straturi de vopsea, așa că a trebuit să-l curățăm până am ajuns la metal. Nimeni nu credea că este cel original!”

Artă, design și gust autentic

Iar rezultatul este un spațiu care depășește granițele unei simple galerii. „E ceva la mixed media și la sculpturile 3D de perete care mă atrage cu adevărat,” mărturisește Keti. Printre designerii expuși se numără Idaaf Architects, Crater Ceramics (cunoscuți pentru ceștile de cafea în formă de ureche) sau Studio Gypsandconcrete, fiecare cu o viziune distinctă, dar care împreună formează un tablou coerent al excelenței georgiene. Pe lângă colecția contemporană, Keti aduce și piese vintage și antice. „Mă aprovizionez de peste tot. Vânzări de la proprietăți, Facebook Marketplace, site-uri de licitații. Merg des și în nordul statului.”

Dar v-ați gândit vreodată cum se simte arta atunci când o poți și gusta? Aici intervine cafeneaua. „Cumpăr toate produsele organice, iar dulcețurile și gemurile sunt importate din Georgia,” spune ea. Meniul include pâine cu maia de la brutăria locală South Brooklyn Bakery, servită cu unt și dulcețuri cu arome de adjika, prune sau coarne, alături de produse de patiserie cu fasole și brânză. „Deci este doar o degustare a aromelor bucătăriei georgiene. Nu vii aici să mănânci o masă completă, ci mai degrabă să ai o experiență.”

Recomandari Priyanka Chopra a purtat la Oscar un colier Bulgari cu safir de 14 carate

Totul poate fi expus ca o formă de artă.

Filozofia ei este că arta nu trebuie să fie intangibilă. „Cred că intrăm într-o eră complet diferită a modului în care abordăm arta, designul și mâncarea,” afirmă Keti. Iar Jamieri este manifestarea acestei credințe, un spațiu unde poți admira tapiserii țesute jacard de Levan Mindiashvili în timp ce savurezi o cafea. „Îmi iubesc toate obiectele. Sunt parte din mine, parte din cine sunt, iar pe oamenii care le-au creat îi iubesc acum și mai mult,” spune ea. Până la urmă, cafeneaua este modul ei de a se conecta cu oamenii, oferindu-le o experiență completă. „Știi cum muzeele au cantine, dar nu există niciodată vreo operă de artă în ele? Aici poți să stai, să te uiți la această oglindă pictată manual, să-ți bei cafeaua și să simți energia meșteșugului. Aceasta este ideea. Nu trebuie să o cumperi. Dar poți.”