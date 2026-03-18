Jacob & Co. zguduie din nou lumea luxului cu cel mai nou ceas Billionaire Double Tourbillon. Nu vă lăsați orbiți de cele 79 de carate, pentru că adevărata noutate stă în fațetele diamantelor. Din totalul de 297 de diamante albe, 216 dintre ele prezintă o nouă tăietură patentată, dezvoltată special pentru a marca cea de-a 40-a aniversare a brandului american de lux.

Ce este taietura „Angel”?

Botezată „Angel cut”, noua tăietură are 37 de fațete și o masă distinctivă în formă de romb, încadrată într-un contur dreptunghiular în trepte, cu colțuri tăiate. Dezvoltarea ei a durat doi ani. Potrivit brandului, tăietura a fost concepută pentru a îmbunătăți reflexia luminii în pietrele rectangulare, păstrându-le în același timp eleganța și randamentul.

Deși are mai puține fațete decât tăieturile tradiționale, fiecare este poziționată pentru a maximiza performanța optică. Scopul este de a direcționa lumina pentru a crea „un efect vizual care este deopotrivă clar, fluid și neobișnuit de dimensional”.

O inventie, nu o variatie

Dar nu e vorba doar de tehnică. Jacob Arabo, fondatorul și președintele Jacob & Co., a subliniat caracterul inovator al acestei creații. Pe bune, v-ați fi așteptat la altceva de la el?

„Nu eram interesați să creăm o altă variantă pe o temă existentă. Trebuia să fie o invenție adevărată – ceva mai versatil, mai radiant și mai rafinat”, a declarat Arabo.

Semnificatia personala din spatele numelui

Numele nu este deloc întâmplător. Tăietura a fost denumită după Angela, soția lui Jacob Arabo de 37 de ani, iar numărul fațetelor coincide perfect cu anii lor de căsnicie.

„Faptul că tăietura are 37 de fațete, coincizând cu 37 de ani de căsnicie cu soția mea Angela, i-a dat o semnificație și mai profundă pentru mine personal”, a adăugat fondatorul companiei.

De ce pe un ceas Billionaire?

Și alegerea modelului de ceas pentru a prezenta noua tăietură a fost una strategică. Benjamin Arabov, CEO-ul Jacob & Co., a explicat că a fost o „decizie deliberată” să lanseze noua tăietură pe un model de ceas care „a fost întotdeauna expresia noastră cea mai fără compromisuri în materie de orologerie și montare de pietre prețioase.”

O decizie cu greutate.

„Când dezvolți o tăietură patentată menită să redefinească modul în care un diamant interacționează cu lumina, aceasta merită o scenă de o intensitate egală”, a mai spus el. „Billionaire Double Tourbillon Angel Cut nu este doar despre raritate sau greutatea în carate. Este despre invenție, precizie, simetrie și încrederea de a stabili un nou standard.”

Ceasul dreptunghiular este lansat într-o ediție limitată de doar 18 piese (o exclusivitate absolută). Designul original a fost introdus pentru prima dată în 2015 și, de-a lungul timpului, a fost oferit cu pietre prețioase tăiate în stil smarald și Asscher.