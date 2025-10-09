Jachetele militare pentru femei domină podiumurile în 2026

Modelele inspirate de uniformele militare au cucerit prezentările de primăvară 2026, reflectând starea de tensiune globală.

„M-am săturat să trăiesc evenimente istorice” a devenit o expresie populară pe internet. Aceasta reflectă perfect atmosfera din 2025, marcată de incertitudine și tensiuni politice la nivel mondial. În acest context, moda răspunde printr-o tendință surprinzătoare: jachetele militare pentru femei revin puternic în actualitate.

De la uniformă de război la piesă de modă

Jacheta militară, cu o croială scurtă, broderii cu șnururi și închideri decorative, are rădăcini istorice în uniformele cavaleriei maghiare Hussar din secolul al XVII-lea. Ulterior, acest stil a devenit un simbol al statutului în armatele europene, mai ales în perioada napoleoniană.

Acest design istoric a fost readus în atenție de designeri pe podiumurile din primăvara 2026. Alexander McQueen a prezentat jachete în nuanțe de roșu și albastru marin, Ann Demeulemeester a ales variante monocrome cu detalii metalice, iar Vaquera a propus o jachetă din denim cu nasturi și șnururi.

Alexander McQueen a adus pe podium jachete în culori puternice

Ann Demeulemeester a mizat pe variante monocrome

Vaquera a reinterpretat stilul într-o jachetă din denim

adoptat pentru prima dată în moda mainstream de icoanele contraculturii anilor ’60,

Influențe culturale și revenirea trendului

Jonathan Anderson a introdus jacheta militară în colecția sa de debut pentru Dior Men, iar acest model a fost rapid preluat și de alte case de modă. Jenna Ortega și Greta Lee, noua ambasadoare Dior, au purtat versiuni personalizate la evenimente importante, atrăgând atenția asupra acestei tendințe.

Când designerii contemporani reinterpretează aspectul jachetei husar în creațiile lor, este la fel de probabil ca ei să facă referire la icoane culturale cât și la o uniformă militară reală. În 2025, pe fondul unei neliniști politice, al războiului și al renașterii naționalismului, aceste jachete pot fi citite ca un dialog continuu despre autoritate și putere.

Referințe din muzică și cultura pop

Pe rețelele sociale, mulți amintesc de momente emblematice precum aparițiile lui Michael Jackson sau piesa „Welcome to the Black Parade” a trupei My Chemical Romance. Totuși, varianta actuală a jachetei militare nu este doar un exercițiu de nostalgie, ci un răspuns la realitatea prezentă.

Jacheta militară a fost popularizată în anii 2009-2012 de Balmain

Beyoncé și Rihanna au adus acest stil în atenția publicului larg

În 2025, trendul revine pe fondul incertitudinii politice

O formă de protecție vestimentară

Colecția McQueen pentru primăvara 2026 ilustrează clar legătura dintre modă și contextul social. Directorul creativ Sean McGirr a menționat filmul „The Wicker Man” (1973) ca sursă de inspirație, un film ce explorează conflictul dintre credință și putere.

Un exemplu notabil din colecție este o jachetă din brocart ivoire, purtată descheiată peste un bikini alb și asortată cu blugi cu talie joasă, care sugerează o atitudine relaxată, dar fermă, în fața provocărilor.

Reapariția jachetei militare în 2025 reflectă nevoia noastră colectivă de o armură vestimentară care oferă un sentiment de control în vremuri incerte,

Moda are, astfel, un rol mai profund decât cel estetic, devenind o modalitate de exprimare a rezistenței și a identității personale în fața unor vremuri dificile.

O privire spre viitor

Istoria nu se repetă întocmai, dar moda reușește să surprindă spiritul epocii. Într-o lume în care incertitudinea și tensiunile sunt tot mai prezente, jacheta militară devine mai mult decât o piesă vestimentară la modă. Ea exprimă puterea de a face față provocărilor și dorința de a păstra controlul asupra propriei vieți.

De la influențe istorice la reinterpretări moderne, acest trend arată că moda poate reflecta perfect vremurile pe care le trăim și poate oferi un sentiment de siguranță, chiar și în cele mai incerte perioade.