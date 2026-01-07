Iuliana Dup, concurenta din echipa Luptătorii de la noul show Desafio de la Pro TV, a dezvăluit drama care i-a marcat adolescența. Tânăra care confecționează pălării a fost victima abuzurilor sexuale din partea lui Morel Bolea, fondatorul Eurodemos și Kasta Morrely, potrivit Viva Vedete.

Desafio: Aventura, prezentat de Daniel Pavel, va debuta duminică, 5 ianuarie 2025, și va aduce pe micile ecrane 24 de concurenți care se vor lupta pentru premiul de 150.000 de euro în peisajele exotice din Thailanda.

Povestea dramatică din spatele surâsului Iulianei Dup

Cu un aer rafinat și o creativitate remarcabilă, Iuliana Dup ascunde o poveste de viață dureroasă. Tânăra a fost supusă abuzurilor fizice din partea părinților încă de la vârsta fragedă, iar situația s-a agravat odată cu trecerea anilor.

La doar 13 ani, Iuliana a ajuns la Kasta Morrely, unde trauma avea să devină și mai profundă. „La 15 ani profitând de situația mea familială, am fost abuzată sexual de Morel Bolea”, a mărturisit ea într-un interviu emoționant.

Anii de tăcere și izolare totală

Experiența traumatizantă a marcat-o profund pe tânăra care astăzi își demonstrează forța în competiția de la Pro TV. Plasată într-un centru de protecție după abuzurile familiale, Iuliana nu a avut curajul să vorbească despre violența sexuală suferită.

„Nu am avut nicio legătură cu familia în acea perioadă și nici în prezent nu am. Am trăit în tăcere, cu frică și rușine, iar legătura cu familia a rămas ruptă definitiv”, a declarat Iuliana pentru Life.ro.

Concurenta face parte dintr-o generație de tineri care au suferit în mediul construit pe frică și supunere de către Morel Bolea, fiind supusă presiunii psihologice constante și izolării.

De la victimă la luptătoare în Desafio

Astăzi, Iuliana Dup și-a transformat durerea în forță și și-a construit o carieră în confecționarea de pălării. „Confecționez pălării, pot spune că îmi va fi dor de munca mea cât voi fi plecată”, a mărturisit ea înainte de plecarea în Thailanda.

Obișnuită să-și transforme experiențele traumatizante în motivație, tânăra nu acceptă limite și refuză să joace rolul de victimă. Ambițioasă și sigură pe sine, ea intră în competiție hotărâtă să demonstreze că eleganța poate merge mână în mână cu determinarea.

Desafio: Aventura, noul fenomen de la Pro TV

Show-ul găzduit de Daniel Pavel va aduce pe ecran 24 de concurenți împărțiți în trei echipe care se vor confrunta cu probe dificile fizic și mental. Competiția se desfășoară în decorurile spectaculoase ale junglei și mării din Thailanda.

„Desafio: Aventura este atât un super game show, cât și un reality al depășirii de obstacole, o confruntare reală cu limitele umane”, a explicat Daniel Pavel, prezentatorul emisiunii.

Formatul urmărește nu doar performanțele individuale, ci și interacțiunile dintre concurenți, punând în valoare spiritul de echipă, curajul și reziliența în fața situațiilor neprevăzute.

O producție de anvergură pentru publicul român

Peste 100 de profesioniști au lucrat la această producție PRO TV, filmând la 10.000 de kilometri distanță de România pentru a oferi telespectatorilor o experiență unică. Echipele se vor confrunta cu trasee sportive pline de adrenalină și provocări care îi vor testa la maximum.

Iuliana face parte din echipa Luptătorii, alături de alți concurenți care își vor demonstra forța și determinarea în fața camerelor de filmat. Povestea ei de viață demonstrează că traumele pot fi transformate în putere, iar vulnerabilitatea poate coexista cu curajul.