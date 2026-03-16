Premiile Oscar nu sunt străine de momente neașteptate, dar ediția din 2026 a adus una dintre cele mai rare situații din istoria evenimentului. Două filme, „The Singers” al lui Sam Davis și „Two People Exchanging Saliva” regizat de Alexandre Singh și Natalie Musteata, au câștigat la egalitate premiul pentru Cel mai bun scurtmetraj live-action. În total, istoria de aproape 100 de ani a Academiei a înregistrat șapte astfel de egalități.

Primii actori la egalitate: O regulă schimbată din mers

Totul a început în 1932, la categoria Cel mai bun actor. Atunci, Fredric March și Wallace Beery au intrat în istorie ca primii câștigători la egalitate. E drept că situația a fost una aparte. March îl învinsese pe Beery la un singur vot, însă regulile de la acea vreme permiteau o astfel de decizie, una care a forțat Academia Americană de Film să-și modifice ulterior regulamentul pentru a evita astfel de neclarități.

Hepburn și Streisand, un moment iconic

Poate cel mai faimos caz de egalitate a avut loc în 1969, când Katharine Hepburn și Barbra Streisand au împărțit premiul pentru Cea mai bună actriță. Ingrid Bergman, cea care a prezentat premiul, a fost vizibil încântată de situația neașteptată. Singurul regret a fost că Hepburn nu se afla în sală pentru a împărți bucuria momentului cu Streisand.

De la documentare la scurtmetraje

Dar lista nu se oprește aici. În 1950, o egalitate a fost înregistrată la categoria Cel mai bun scurtmetraj documentar, premiul mergând către „So Much for So Little” și „A Chance to Live”. Peste ani, în 1987, istoria s-a repetat la categoria Cel mai bun film documentar, unde „Artie Shaw: Time is All You’ve Got” și „Down and Out in America” au fost declarate câștigătoare (mai ales când Oprah îți spune că ai câștigat!).

Iar în 1995, o nouă egalitate a apărut la categoria Cel mai bun scurtmetraj live-action. Prezentatorul Tim Allen a exclamat: „Este egalitate! Oh, mon Dieu”, când a anunțat că premiul merge către „Trevor” și „Franz Kafka’s It’s A Wonderful Life”.

Un moment memorabil.

Egalități moderne, de la sunet la ficțiune

Secolul XXI a adus și el partea sa de surprize. În 2013, la categoria Cel mai bun montaj de sunet, premiul Oscar a fost împărțit între două producții uriașe: „Zero Dark Thirty” și „Skyfall”. Ambele filme au fost nominalizate la o mulțime de alte categorii în acel an, deci se poate spune că nimeni nu a plecat acasă învins.

V-ați fi gândit că prezentatorul Kumail Nanjiani glumește când a anunțat egalitatea de la gala din 2026? Numai că nu a fost deloc o glumă. Astfel, Sam Davis, cu „The Singers”, și duo-ul Alexandre Singh și Natalie Musteata, cu „Two People Exchanging Saliva”, au intrat în istoria selectă a Oscarurilor.