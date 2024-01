Istoria muzicii rave: Totul a început la finalul anilor ’80

Anii ’80 au fost emblematici pentru muzică. Atunci au apărut numeroase genuri muzicale, printre care și rave. Pentru cei pasionați, muzica rave este mai mult decât un gen: este o mișcare care a avut un impact semnificativ asupra culturii populare.

Muzica rave este un gen dance electronic (EDM) care se remarcă printr-un ritm rapid, cu beat-uri repetitive. Este asociată adesea cu petreceri underground, în cluburi ori cu festivaluri. Oamenii cu aceeași pasiune se adună la un loc pentru a dansa și sărbători dragostea lor pentru acest gen muzical ce își are rădăcinile în mai multe stiluri, inclusiv techno, house, breakbeat și trance.

Originile muzicii rave se trag din Marea Britanie, la finalul anilor ’80. Termenul „rave” definea inițial petrecerile în care se dansa toată noaptea. Ele se remarcau prin energia ridicată prezentă aici. Unii specialiști consideră că muzica rave are legătură cu apariția conceptului acid house la mijlocul anilor ’80 în Chicago. Acesta se remarcă prin folosirea sintetizatorului Roland TB-303, care producea un sunet distinctiv, răspândit ulterior și în Marea Britanie.

Primele petreceri rave din Marea Britanie erau organizate la început în depozite abandonate și în locații subterane. Grupurile de prieteni aduceau propriile sisteme de sunet și echipament specializat pentru DJ. Muzica folosită era un amestec de acid house, techno și alte genuri electronice. Ulterior s-a trecut la rave.

Ascensiunea a început în anii ’90

Anii ’90 au fost esențiali pentru ascensiunea muzicii rave. Genul a câștigat o popularitate globală, iar în orașe ca Londra, Manchester și Berlin erau organizate petreceri și festivaluri impresionante. Apariția noilor tehnologii a contribuit din plin, deoarece era mult mai ușor să produci muzică electronică. Iar cultura de club a devenit și ea tot mai prezentă în viețile oamenilor, astfel că nume ca Paul Oakenfold, Carl Cox și Sasha au adus rave-ul mai aproape de oameni.

Pe lângă muzica în sine, cultura rave se remarcă și prin îmbrăcăminte colorată și sentimentul de comunitate al celor pasionați. Rave-ul avea și încă mai are capacitatea de a uni oameni cu aceleași preferințe. Oamenii se pot exprima liber, fără prejudecăți. Din acest motiv, simțul comunității i-a ajutat pe mulți să simtă un sentiment de apartenență și a dezvoltat prietenii de durată.

Cultura rave a stârnit întotdeauna atenție

Cultura rave este diferită de alte genuri muzicale, motiv pentru care s-au făcut zeci de filme și documentare despre ea. Printre cele mai populare filme și documentare despre cultura rave se află Nowhere (1997), Modulations: Cinema for the Ear (1998), Better Living Through Circuitry (1999), Go (1999), Groove (2000), Sample People (2000), 24 Hour Party People (2002), Party Monster (2003) și Eden (2014).

Având un ritm alert, muzica rave se potrivește de minune și cu jocurile, motiv pentru care este prezentă în producții ca Forsaken, TrickStyle, Extreme-G 2, WipeOut ori cele din seria Need for Speed. Acest gen muzical este atât de popular încât are parte și de un joc de cazino. „The Rave” (NoLimit City, 2022) este unul din jocurile de păcănele noi care a prins bine la public. Pe acorduri rave mixate de un DJ, utilizatorii pornesc într-o cursă distractivă către câștiguri. Coloana sonoră este cu siguranță un plus al acestui slot, în timp ce atmosfera de pe fundal te duce practic în atmosfera unui club din Londra sau Berlin.

Sursa foto: canva.com