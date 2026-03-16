Brandurile contemporane au ridicat miza la Săptămâna Modei de la Paris, împrumutând tactici asociate de mult timp cu marile case de lux. De la prezentări elaborate în locații extravagante, precum evenimentul Sandro de la Opéra Comique, la colaborări artistice, cum a făcut Longchamp cu artista Caroline Hélain, repoziționarea este evidentă. se joacă la un alt nivel.

Restructurare și creștere explozivă în Asia

După un an de restructurare, Iro, sub conducerea CEO-ului Isolde Andouard, intră într-o nouă fază de creștere. Andouard a explicat că firma a petrecut ultimul an „raționalizând” amprenta globală de retail, închizând locații neperformante și reorganizând echipele. Procesul a lăsat brandul cu aproximativ 150 de magazine la nivel mondial, o rețea pe care a descris-o ca fiind mai concentrată și mai eficientă.

„Acum că avem mai puține magazine, putem pune mai multă energie în fiecare dintre ele”, a declarat Andouard. Scopul este de a obține o performanță mai bună în locațiile existente, nu o expansiune agresivă. Iar rezultatele se văd deja. Creșterea este condusă în prezent de Asia, unde Iro operează aproximativ 65 de magazine în China și 40 în Coreea de Sud. Aceste piețe au înregistrat creșteri de 18%, respectiv 13%, în 2025. Până la urmă, cum vine asta să investești mai mult în clienții de top (VICs), în special în China? Simplu, Iro organizează evenimente imersive pentru aceștia, invitându-i la sejururi în hoteluri de lux unde participă la prezentări de modă și sesiuni private de styling.

O nouă viziune creativă

Pe partea de produs, directorul artistic Nicolas Rohaut repoziționează brandul mai aproape de segmentul designer, văzându-l alături de mărci precum Acne și Ganni, dar fără a crește prețurile de bază. Rohaut a explorat o interpretare pe care a descris-o drept „nocturnă” a identității brandului, amestecând referințe din anii 1980 cu stilul liber al „It girls” de la începutul anilor 2000 și chiar cu pictura renascentistă. Figuri precum Kate Moss, Sienna Miller și Chloë Sevigny au fost puncte de referință.

Dar cum se împacă viziunea artistică îndrăzneață cu realitatea comercială? Designerul a explicat că, deși unele siluete par mai dramatice în prezentare, cu umeri pronunțați sau forme sculpturale, multe elemente sunt atenuate în producția finală. „Munca mea este să fac creația să coexiste cu realitatea”, a spus Rohaut, adăugând că scopul este o garderobă care se simte actuală, dar în cele din urmă purtabilă.

Evenimente fastuoase și accesorii cheie

Strategia de a se apropia de lux nu e izolată. Sandro a invitat aproximativ 500 de clienți importanți și influenceri la un eveniment cultural la Opéra Comique, cu spectacole de dans și expoziții foto. În același timp, Maje, „sora mai mică” a brandului Sandro, a renunțat la colecțiile de „fată petrecăreață” în favoarea unei viziuni despre eleganța pariziană, prezentată într-un decor ce imita un apartament.

Accesoriile sunt motorul real de creștere.

Maje a introdus un nou mini clutch numit „The Bijou” și și-a extins ofertele de încălțăminte și bijuterii. La rândul său, Claudie Pierlot, care a invitat podcasteri la sediul său pentru a discuta colecția (o mișcare deliberată pentru a crește notorietatea), se bazează pe pantoful său sport de succes, Swing. Acesta a fost un „succes uriaș”, a spus un reprezentant al mărcii, și este o piatră de temelie în strategia de a construi piese-semnătură.

Revenirea la feminitate și croieli precise

Și dincolo de strategie, hainele însele reflectă o schimbare. Designerii au pus accent pe structură mai clară și o feminitate reînnoită, lăsând în urmă siluetele supradimensionate. Colecțiile au evidențiat sacouri croite, talii marcate și umeri sculpturali, alături de tușe inspirate de lenjerie. De la croiala de inspirație colegială de la Claudie Pierlot la siluetele precise inspirate de New Look de la Paul & Joe, se pare că brandurile redescoperă puterea unei ținute elegante.

E drept că și Loulou de Saison, brandul lui Chloé Harrouche, a privit spre eleganța înaltei societăți newyorkeze din anii 1960, citând ca inspirație figuri culturale precum Lee Radziwill și Maria Callas. Colecția sa, intitulată „Birds of Paradise”, a fost însă reținută, concentrându-se pe sacouri fără guler, paltoane negre și costume cu detalii din dantelă, într-o paletă predominant monocromă.

Zadig & Voltaire a revenit pe podium după o absență de doi ani cu un show la Palais Galliera, sub conducerea noului director de creație Dan Sablon. Colecția a fost, după spusele sale, „mai mult despre atitudine decât despre trend”. Însă dincolo de estetică, focusul de business al fondatorului Thierry Gillier a fost clar: fiecare model a purtat un tip de geantă, în contextul în care ambiția sa este ca această categorie să depășească 60% din vânzări.