iPhone 17 și Apple Air: revoluție tehnologică într-un design ultra-subțire?

Apple pregătește un eveniment major în technologie pe 9 septembrie 2025, în centrul atenției aflându-se iPhone 17, modelele iPhone Air, precum și noile gadgeturi Apple Watch și AirPods. Dar ce funcții și inovații ne pregătește gigantul tech? Iată o previzualizare informativă și anticipativă a ceea ce urmează să aflăm.

1. iPhone 17 Pro Max și Pro: autonomie și stil reimagineate

Modelul iPhone 17 Pro Max vine cu un corp ușor mai robust pentru a permite o baterie de capacitate mai mare, într-un efort direct de îmbunătățire a autonomiei

iPhone 17 Pro ar putea renunța la banda din titan în favoarea aluminiului — o alegere care reduce costurile și greutatea, dar ar putea compromite rezistența la zgârieturi

Ambele vor oferi un ecran de 6,3 inch cu o rată de refresh de 120 Hz, o cameră frontală de 24 MP și opțiuni noi de culoare, inclusiv mov, verde, albastru închis și cupru. Logo-ul Apple va fi central pe spate, pentru un design modern

2. iPhone Air: ultra-subțire, dar cu compromisuri

iPhone Air, succesorul modelului Plus, se remarcă printr-o grosime impresionantă de doar 5,5 mm — semnificativ mai slim decât orice iPhone anterior și chiar decât Samsung Galaxy S25 Edge

Dimensiunea ecranului ar fi de 6,6 inch, dar design-ul subțire aduce limitări: o singură cameră pe spate, lipsa difuzorului inferior (sunet redat doar prin difuzorul superior), baterie cu capacitate redusă, însă compensată posibil printr-o husă cu baterie suplimentară

Prețul estimat se situează între 899–950 USD, cu variante de culoare precum negru, argintiu și auriu deschis

3. Gadgeturi Apple aferente: Apple Watch Ultra 3, Series 11 și AirPods Pro 3

Apple Watch Ultra 3 și Series 11 ar urma să introducă funcții avansate pentru sănătate — tensiune arterială și detectarea apneei, plus conectivitate 5G și prin satelit, încărcare rapidă. Ultra 3 ar putea avea ecran mai mare, iar SE 3, o variantă accesibilă cu carcasă plastic

Estimările de preț: SE 3 — circa 250 USD; Series 11 — 400 USD; Ultra 3 — 800 USD.

AirPods Pro 3 vin cu dimensiuni reduse, control tactil pe carcasă, noul cip H3 pentru anularea zgomotului și o carcasă cu 20 % mai subțire.

4. Impact și anticipări

Evenimentul Apple din 9 septembrie este așteptat să seteze noi tendințe în design, performanță și sănătate digitală. Modelele ultra-subțiri ar putea redefini standardul pe piață, dar va fi interesant de monitorizat feedback-ul utilizatorilor și al criticilor — mai ales în privința compromisurilor de design versus funcționalitate.

Noul lineup Apple ar putea marca o schimbare majoră: de la subțirime record cu iPhone Air până la performanță și autonomie pentru iPhone 17 Pro, plus extensii inteligente cu Apple Watch și AirPods. Rămâne de văzut cum se echilibrează trendurile estetice cu utilitatea practică.

Sursa: News Magazine

Citeste articolul original – AICI