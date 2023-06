Ioana Blaj și Ștefan Floroaica, amintiri de la începutul ”Liei”, serialul de la Antena 1

Joi seară, la Antena 1 a ajuns la final primul sezon din serialul ”Lia, soția, soțului meu. Iar actorii din rolurile principale, Ioana Blaj și Ștefan Floroaica, au devenit nostalgici și au publicat imagini cu ei de la debutul serialului, chiar de la castinguri.

Ceea ce i-a bucurat pe fani și au apreciat imaginile. Iată ce mesaj a publicat Ștefan Floroiaca, interpretul lui Petru Vornicu. ”Cam așa a început totul. Pozele acestea sunt făcute la 5 minute dupa ce am luat castingul. Bănuiesc ca se citea pe fața mea atât bucuria, cat si șocul. A trecut un an de atunci, iar acum anunț prin aceasta postare ca diseară, de la 20:30, este finalul primului sezon. Va mulțumim ca ne-ați urmărit”, a publicat barbatul.

Iar Ioana Blaj a publicat si ea niste imagini si urmatorul text. „Mi-a adus Stefan aminte de pozele de la casting. Si m-am gandit sa fac un before and after. Sau casting vs film. Sau cum am fost si cum am ajuns”, a scris si Ioana postand niste imagini cu ea de atunci si acum. Si apoi a mai postat niste imagini cu ea de-a lungul lunilor de filmari. ”De pe set adunate… Se termina sezonul 1. Ma uitam acum pe poze si mi-am dat seama ca am mai multe poze cu colegii decat am cu copiii. Nu stiu daca e de bine sau de rau, dar stiu cu siguranta ca am petrecut mule ore pe platou, foarte multe emotii, ne-am bucurat, ne-am certat, ne-am imbratisat si am ajuns sa ne uitam in urma cu drag, la tot ce am realizat. Sper sa va bucurati de acest ultim episod din sezonul 1 si sa ne revedem sanatosi la toamna!”, a scris actrita.