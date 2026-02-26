Instagram va avertiza părinții când adolescenții caută conținut despre sinucidere

Instagram va începe să notifice părinții dacă adolescenții din conturile lor caută „în mod repetat” termeni legați de sinucidere. Compania afirmă că deja blochează afișarea acestui tip de conținut în rezultatele căutărilor pentru minori și îi redirecționează către linii de asistență telefonică.

Anunțul vine într-un moment tensionat pentru compania-mamă, Meta, care se confruntă cu două procese majore privind prejudiciile aduse copiilor. Potrivit Mediafax, mii de familii, alături de districte școlare și entități guvernamentale, au dat în judecată Meta și alte companii de social media.

Acuzații grave în instanță

Un proces este în desfășurare în Los Angeles și analizează dacă platformele Meta sunt proiectate în mod deliberat pentru a crea dependență și a dăuna minorilor. Reclamanții susțin că platformele nu protejează copiii de conținut care poate duce la depresie, tulburări alimentare și sinucidere.

Un al doilea proces, intentat în New Mexico, încearcă să stabilească dacă Meta a eșuat în a proteja copiii de exploatarea sexuală pe platformele sale.

Poziția lui Mark Zuckerberg

Conducerea Meta, inclusiv CEO-ul Mark Zuckerberg, a contestat acuzațiile că platformele sale ar provoca dependență. În timpul unui interogatoriu luat de avocatul reclamantului în Los Angeles, Zuckerberg a declarat că este în continuare de acord cu o afirmație anterioară de-a sa. El a susținut că lucrările științifice existente nu au dovedit o legătură de cauzalitate între rețelele sociale și problemele de sănătate mintală.

Cum funcționează noul sistem de alerte

Părinții vor primi alertele prin e-mail, SMS sau WhatsApp, în funcție de datele de contact furnizate, dar și printr-o notificare direct în contul lor de Instagram. Meta a explicat scopul acestei noi funcționalități.

„Scopul nostru este de a le oferi părinților posibilitatea de a interveni dacă căutările adolescentului lor sugerează că ar putea avea nevoie de sprijin. De asemenea, vrem să evităm trimiterea inutilă a acestor notificări, care, dacă sunt trimise prea des, ar putea reduce utilitatea lor în general”, a transmis compania.

Planuri pentru interacțiunile cu Inteligența Artificială

Meta a precizat că lucrează la un sistem similar de notificări care vizează interacțiunile copiilor cu inteligența artificială. Acestea vor fi activate în situații specifice.

„Acestea vor notifica părinții dacă un adolescent încearcă să se angajeze în anumite tipuri de conversații legate de sinucidere sau automutilare cu AI-ul nostru”, a declarat Meta. „Este o muncă importantă și vom avea mai multe informații de împărtășit în lunile următoare”.