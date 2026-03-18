O nouă funcționalitate AI testată de Instagram la finalul lunii februarie a stârnit un val de critici din partea creatorilor de conținut. Denumită „Shop the Look”, opțiunea adăuga automat etichete de produse și linkuri de shopping în postări, folosind recunoașterea vizuală, însă fără ca influencerii sau brandurile să-și fi dat acordul pentru acest experiment.

Fără consimțământ și cu linkuri spre produse false

Reacțiile negative nu au întârziat să apară, mulți creatori argumentând că funcționalitatea a fost implementată prost și le-a compromis conturile. Printre aceștia se numără și creatoarea de modă Julia Berolzheimer, care a scris pe Substack că opțiunea i-a fost adăugată pe cont fără știrea sau permisiunea ei în februarie. Mai mult, aceasta direcționa utilizatorii către produse pe care nu le-a promovat sau verificat vreodată, inclusiv „imitații ieftine și articole aleatorii de la mărci de care nu am auzit niciodată, atașate imaginii mele, sub numele meu”.

Un purtător de cuvânt al Meta a declarat pentru publicația Puck că firma „derula un test limitat pentru a colecta feedback” și că produsele sunt extrase din „cataloagele de afaceri” ale companiilor. Numai că mai mulți creatori au confirmat că nu au câștigat niciun ban din aceste recomandări automate.

Încrederea, marea problemă

Dincolo de cifre, problema fundamentală este legată de încredere. Cum poți avea încredere într-un influencer când linkurile de sub postările sale duc spre produse pe care nu le-a văzut în viața lui? Megan Vasquez, director de strategie la compania de software pentru influenceri GRIN, a pus punctul pe i. „Nu este vorba despre a fi anti-comerț sau anti-AI – aceste lucruri vor deveni în mod natural parte a ecosistemului creatorilor, dar trebuie să vorbim despre consimțământ”, a spus ea.

Vasquez a continuat, subliniind că miza este credibilitatea. „Este vorba despre a fi pro-consimțământ și pro-atribuire și despre a păstra ceea ce face ca shoppingul social să funcționeze în primul rând: încrederea dintre audiență și creator”. Ea a explicat că audiența are încredere să cumpere un produs sugerat de un creator pe care îl urmărește de ani de zile. „Dar platforma interceptează acest lucru cu propriile linkuri, propriile produse asemănătoare și propriile sugestii. Se poziționează între influența creatorului și monetizarea creatorului – și poate că asta își dorește, dar creează o experiență generală slabă.”

Ce e de făcut? Creatorii sunt la cheremul platformei

În ciuda scandalului, majoritatea experților cred că relația creatorilor cu Instagram nu se va schimba dramatic. Platforma este, până la urmă, crucială pentru afacerile lor. „Deoarece contractele noastre nu protejează creatorii de funcționalitățile Meta, acest lucru pune creatorii și companiile de management într-o situație foarte dificilă”, a recunoscut Becca Bahrke, CEO al grupului de management Illuminate Social. „Suntem la cheremul platformei și al oricăror instrumente sau funcționalități pe care le lansează.”

Și totuși, unii încearcă să fie proactivi. Hannah Garza, fondatoarea grupului de management The Hive, își sfătuiește clienții să adopte o abordare de tip „testează și învață”. „Accentul meu este pe construirea unor cadre și parteneriate care le oferă creatorilor puterea de a decide ce apare alături de conținutul lor, asigurându-se că sunt compensați corect și protejând încrederea pe care au muncit ani de zile să o cultive”, a spus Garza.

Soluții și refuzuri categorice

Părerile despre cum ar trebui să arate o versiune funcțională a „Shop the Look” sunt împărțite. Unii, precum creatoarea de conținut de beauty Henna Ali, insistă pe control total. „Cred că singurul mod în care acest lucru funcționează este dacă, în calitate de creatori, avem control și vizibilitate deplină asupra a ceea ce este etichetat. Transparența față de audiența noastră ar trebui să fie o prioritate.”

Alții, în schimb, refuză complet ideea. Creatoarea de modă Supaya Lucy Hernandez a declarat că nu ar participa la program nici dacă ar fi opțional. „Vânzările mele din afiliere fac parte din modul în care îmi câștig existența. Faptul că conținutul meu este folosit pentru a genera vânzări din care nu primesc comisioane sau pe care nu le-am selectat sau aprobat mi se pare dubios și nedrept”, a spus ea.

Iar unii văd potențialul uriaș, dacă Meta ar implementa corect funcția. Keith Bendes, director de strategie la Linqia (o platformă de marketing), este optimist. „Odată ce va fi realizat corect, cred că aceasta este una dintre cele mai tari funcționalități construite vreodată. Dacă ești un creator și te trezești și spui: «Pot să dau câteva clickuri și să-mi indexez tot ce am arătat vreodată în conținutul meu, să caut automat orice link de afiliere din acest program, să-l atribui acelor produse de vânzare și să mă culc, iar peste noapte voi face o grămadă de bani?» Asta este genial.”