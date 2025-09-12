12 septembrie , 2025

Insomnie, problema de somn cu care se confruntă mulți oameni

Autor - Lyla
24
3 min.

O noapte nedormită poate părea îngrijorătoare, dar nu înseamnă mereu insomnie. Află de ce mulți oameni se înșală și cum poți recunoaște adevărata problemă.

Te-ai trezit noaptea și ai stat cu ochii în tavan, întrebându-te cum vei face față zilei următoare? Nu ești singurul. Totuși, înainte să crezi că ai insomnie, trebuie să știi că mulți oameni confundă problemele trecătoare de somn cu această tulburare cronică. De fapt, cercetările arată că doar o mică parte dintre adulți îndeplinesc criteriile medicale pentru insomnie.

Ce înseamnă de fapt insomnia

Specialiștii folosesc termenul „tulburare de insomnie” pentru a descrie o problemă de sănătate specifică. Spre deosebire de nopțile ocazionale fără somn, insomnie înseamnă dificultăți persistente care durează cel puțin trei luni, în cel puțin trei nopți pe săptămână.

Nu este vorba doar despre numărul de ore dormite. Dacă te simți obosit și nu poți funcționa normal ziua, iar grija legată de somn devine un motiv constant de stres, acestea sunt semnale importante. Grijile legate de somn pot agrava problema, creând un cerc vicios.

Femeie întinsă în pat privind tavanul întunecat
Sursă: Getty/iStock

Cinci situații care pot semăna cu insomnia

Episoade scurte sau care apar și dispar

Un studiu arată că aproximativ o treime dintre adulți trec anual printr-un episod de „insomnie acută”. Aceste probleme apar de obicei din cauza stresului, a unei boli sau a unor schimbări importante în viață. Vestea bună este că majoritatea oamenilor revin la un somn normal în câteva săptămâni, fără tratament special.

Lipsa efectelor în timpul zilei

Unii oameni nu dorm bine noaptea, dar ziua funcționează normal. În cazul insomniei reale, apar efecte clare: iritabilitate, dificultăți de concentrare și oboseală constantă.

Programe aglomerate sau neregulate

Munca în ture, grija pentru copii sau activitățile târzii pot reduce timpul de somn. Specialiștii numesc această situație „insuficiență de somn”, diferită de insomnie. Este important să acorzi prioritate unui program de somn regulat, de 7-9 ore pe noapte, nu doar să stai în pat.

Alte tulburări de somn

  • Apneea în somn: Opriri repetate ale respirației care fragmentează somnul
  • Sindromul picioarelor neliniștite: Senzații neplăcute care împiedică adormirea
  • Probleme ale ritmului circadian: Diferențe între ritmul natural al corpului și programul social

Medicamente și substanțe care influențează somnul

Cafeaua consumată după-amiaza, alcoolul seara sau anumite medicamente pentru ADHD sau hipertensiune pot afecta calitatea somnului. Discută cu medicul tău dacă observi astfel de efecte.

Cum poți primi ajutorul potrivit

Primul pas este să discuți cu medicul de familie. Acesta poate recomanda investigații suplimentare sau ajustarea tratamentului. Dacă problemele persistă, terapia cognitiv-comportamentală pentru insomnie (CBT-I) este considerată cea mai eficientă soluție pe termen lung.

Studiile arată că această terapie are efecte mai bune decât somniferele și ajută la schimbarea obiceiurilor și gândurilor care întrețin insomnia. Poate fi urmată online sau în cabinetul unui psiholog specializat.

Ce poți face imediat

  • Nu rămâne în pat dacă nu poți adormi, ci ridică-te și fă o activitate relaxantă
  • Păstrează un program fix de trezire, chiar dacă ai dormit prost
  • Expune-te la lumină naturală dimineața pentru a-ți regla ceasul biologic
  • Asigură-te că ai suficient timp pentru somn, dar nici prea mult

Ce urmează pentru cei cu probleme de somn

Cercetările continuă să aducă soluții noi pentru tulburările de somn, de la terapii digitale la metode inovatoare de monitorizare a somnului. Totuși, este important să nu te autodiagnostichezi și să ceri ajutor specializat dacă problemele persistă. Majoritatea oamenilor trec prin perioade cu somn agitat, dar acestea se rezolvă de obicei fără intervenție medicală.

Sursa: Aici

