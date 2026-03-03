Insomnia accelerează pierderea memoriei la bătrâni, avertizează cercetătorii

Insomnia cronică ar putea accelera declinul funcțiilor cognitive, precum memoria și atenția, în rândul persoanelor în vârstă. Aceasta este concluzia unui studiu recent care a analizat legătura dintre problemele de somn și sănătatea creierului, atrăgând atenția asupra unui risc adesea subestimat, conform Sfatulmedicului.

Insomnia este o tulburare de somn definită prin dificultăți în a adormi, a menține somnul sau prin treziri matinale, având ca rezultat un somn neodihnitor. Potrivit informațiilor publicate de Sfatulmedicului, afecțiunea poate duce la oboseală accentuată, probleme de concentrare și iritabilitate, afectând calitatea vieții.

Ce a descoperit studiul despre creierul vârstnicilor

Cercetarea a scos la iveală o asociere între insomnia cronică și un declin mai rapid al performanțelor cognitive la adulții în vârstă. Deși autorii studiului subliniază că datele sunt observaționale și nu pot stabili o relație directă de cauzalitate, rezultatele sunt un semnal de alarmă. Ei sugerează că gestionarea corectă a insomniei ar putea deveni o strategie importantă pentru protejarea sănătății cognitive la această categorie de vârstă.

Studiul nu modifică standardele actuale de îngrijire, dar aduce în discuție necesitatea unei monitorizări mai atente a calității somnului la seniori. Pacienții sunt sfătuiți să discute deschis cu medicii despre orice problemă legată de somn pentru a găsi soluții adecvate.

Riscurile insomniei, dincolo de oboseală

Consecințele unui somn deficitar se extind mult dincolo de starea de oboseală resimțită a doua zi. Insomnia cronică poate crește riscul de a dezvolta depresie, anxietate și hipertensiune arterială. În timp, impactul negativ asupra funcțiilor cognitive, cum ar fi memoria și capacitatea de concentrare, poate contribui la un declin cognitiv accelerat.

Mecanismul de apariție a insomniei este unul complex, implicând factori genetici, de mediu și comportamentali. Stresul, anxietatea și depresia sunt printre principalii factori declanșatori, iar la nivel fiziologic, dezechilibrele unor neurotransmițători precum serotonina și norepinefrina pot perturba ciclurile normale de somn.

Primii pași pentru diagnostic și tratament

Primul pas pentru o persoană care se confruntă cu simptome de insomnie este o vizită la medicul de familie. Acesta poate evalua situația generală și poate recomanda investigații de bază sau o trimitere către un specialist în somnologie, neurologie sau psihiatrie.

Diagnosticul se bazează în principal pe evaluarea simptomelor clinice și a istoricului medical. Medicii pot solicita pacientului să completeze un jurnal de somn sau chestionare specifice. În cazurile mai complexe, se poate apela la polisomnografie, o investigație care monitorizează activitatea creierului și a corpului în timpul somnului pentru a exclude alte tulburări.

Recomandări generale pentru un somn mai bun

Există câteva măsuri simple care pot îmbunătăți calitatea somnului. Specialiștii recomandă menținerea unui program regulat de somn, chiar și în weekend. De asemenea, este indicat să se evite consumul de cofeină și alcool înainte de culcare.

Crearea unui mediu confortabil în dormitor, ferit de zgomot și lumină, este un alt factor important. Tehnicile de relaxare și de gestionare a stresului, cum ar fi meditația sau yoga, pot ajuta la reducerea simptomelor insomniei. Chiar dacă aceste măsuri nu oferă garanții, ele pot contribui la un somn mai odihnitor și la reducerea riscului de declin cognitiv.