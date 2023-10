Ingrediente sanatoase pentru salata

Salatele sunt o alternativa sanatoasa pentru orice masa sau gustare, atat timp cat contin ingrediente sanatoase. Puteti combina multe legume si ierburi, in functie de preferinte, gusturi, momentul zilei sau stare. Important este sa nu le “stricati” cu un dressing nepotrivit. Combinatia dintre uleiul vegetal obtinut prin presare la rece si zeama de citrice, in proportie de 3 la 1 ramane cea mai simpla varianta.

Salata verde

Salata verde este prima optiune cand te gandesti la salata. Exista foarte multe sortimente, toate fiind sanatoase si pline de fibre, vitamine si minerale. Puteti folosi salata clasica, creata, iceberg, raddichio, romaine, frunze de kale sau chiar spanac pentru o salata verde.

Broccoli

Aromatele buchetele verzi, crude, sunt un plus de savoare pentru orice salata. Este suficient sa desfaceti in bucati mici buchetele, sa le spalati si sa frecati cu putina sare si suc de lamaie. Astfel veti potenta aroma si veti ajuta la o mai buna absorbtie a fitochimicalelor si nutrientilor din broccoli.

Ceapa

Putine sunt salatele de vara fara ceapa. Aceasta aduce un plus de savoare si un strop de iuteala. Folositi ceapa verde, rosie sau ceapa de apa si taiati-o cat mai fin. Nu abuzati de aceasta planta, mai ales daca mai aveti intalniri in ziua respectiva. Pentru a scapa de mirosul pregnant, mestecati cateva frunze de patrunjel.

Ridichi

Minunatele comori dezgropate ori de cate ori e nevoie de ele intr-o salata, ridichile confera gust, textura, potasiu si vitamina C. Lasati coaja pe ridichi, indiferent daca este alba, rosie sau chiar roz. Pentru un plus de culoare, dar si pentru nutrientii pe care ii contine.

Rosii cherry

O sursa minunata de fitochimicale si un plus de culoare pentru orice salata. Sunt mai usor de folosit decat rosiile mari deoarece nu mai trebuie taiate, ci doar spalate, desprinse de pe chiorchine si “aruncate” in bol.

Ciuperci

Contrar obiceiului general de a fierbe sau macar opari orice ciuperca, acestea se pun crude in salara. Este suficient sa curatati un strat subtire de pe palarie, ca sa indepartati orice urma de pamant sau nisip. Astfel, nu veti pierde din mineralele pe care le aduce oricarei salate, iar in plus veti avea si o textura deosebita.

Varza

Salata de varza clasica este… clasica. Si indragita. Dar combinata si cu alte legume si frunze, obtineti un rezultat deosebit. Cruciferele, in general, sunt o sursa bogata de nutrienti, insa varza are si proprietati care o fac o arma de temut in lupta de preventie a cancerului.

Ierburi

In functie de legumele si frunzele folosite in salata, puteti adauga diverse ierburi sau condimente, pentru si mai multa savoare. Busuioc, rozmarin, salvie, coriandru, marar, patrunjel, telina, toate frunzele verzi isi pot gasi locul intr-o salata sanatoasa. Important este sa le combinati cu gust.

Morcovi

Morcovii taiati julien sunt un mod perfect de a adauga si culoare si beta-caroten in salata. Betigasele crocante sunt delicioase, mai ales asezonate cu putin chimen.