Inelele de logodnă cu diamant oval au devenit un clasic modern, iar vedete precum Hailey Bieber, Lady Gaga sau Kourtney Kardashian confirmă acest trend. Forma alungită și rotunjită este considerată atemporală, dar poate fi integrată și în monturi cu un aer avangardist. este o opțiune versatilă pentru cuplurile care caută ceva special.

Ce face tăietura ovală atât de specială?

Există un motiv bine întemeiat pentru popularitatea acestor inele. V-ați gândit vreodată de ce atrage atât de mult această formă? Jenny Chung Seeger, fondatoarea Eliette and No.3 Fine Jewelry, explică foarte simplu. „Un oval are toată strălucirea unui diamant rotund clasic, dar cu un pic mai multă atitudine.”

Dincolo de strălucire, forma în sine aduce un avantaj estetic. „Au o siluetă mai delicată, mai direcțională, care alungește mâna într-un mod foarte flatant. Există un sentiment de mișcare în formă – se simte romantică și modernă în același timp”, adaugă Seeger.

Recomandari Are 70 de ani, dar ai jura ca are 25! Secretul siluetei perfecte ale acestei femei ce a uimit lumea! Alimentul la care a renuntat

O istorie surprinzătoare

Deși pare o tăietură foarte actuală, originile sale sunt mai vechi decât am crede. E drept că nu a apărut peste noapte. „Tăieturile alungite de diamant există de secole, tăietorii experimentând cu contururi asemănătoare ovalului încă din secolul al XVIII-lea, pe măsură ce învățau să modeleze cristalele brute mai creativ”, spune Chung Seeger. Numai că forma pe care o știm azi a fost perfecționată mult mai târziu.

„Dar ovalul pe care îl recunoaștem astăzi a fost rafinat la sfârșitul anilor 1950 de legendarul tăietor Lazare Kaplan, care a proiectat un model de fațetare strălucitor ce a conferit formei sclipirea sa caracteristică. Este o tăietură care se simte istorică și modernă în același timp, înrădăcinată în meșteșugul lumii vechi, dar perfecționată prin inovația de la mijlocul secolului.” Și nu doar diamantele pot avea această formă. Cel mai faimos exemplu este inelul Prințesei Diana, un safir oval înconjurat de diamante, purtat acum de Kate Middleton.

Cum alegi diamantul perfect

Când cumperi un diamant, trebuie să înțelegi cei 4C (tăietură, culoare, claritate și carate), factori stabiliți de GIA (Gemological Institute of America) care influențează calitatea și prețul. Lucrurile stau puțin diferit la ovale. „La ovale, echilibrul vizual și simetria pietrei sunt totul. GIA nu va oferi un grad de tăietură pentru formele fanteziste (non-rotunde), așa că totul se rezumă la a căuta o strălucire uniformă”, explică Seeger.

Recomandari Uimitor ce au găsit când au deschis ușile unui lift! Toată lumea a rămas șocată

Dacă bugetul este o prioritate, expertul are câteva sfaturi practice. „Culoarea se poate vedea puțin mai mult în formele alungite, așa că sugerez să urcați un pic mai sus decât ați face-o cu o formă unu-pe-unu.” În schimb, la alte capitole poți fi mai flexibil. „Claritatea tinde să fie iertătoare, iar greutatea în carate se simte adesea amplificată, deoarece forma are o suprafață atât de generoasă. Aș prioritiza greutatea în carate în detrimentul clarității dacă ar trebui să aleg!”

Un alt detaliu tehnic este raportul ideal lungime-lățime, care, conform GIA, este între 1,4 și 1,5 pentru o formă tradițională. „Raportul lungime-lățime modelează personalitatea diamantului… Ovalele mai alungite se simt dramatice, în timp ce proporțiile puțin mai pline par mai delicate și mai clasice”, adaugă Seeger. si, trebuie să fii atent la efectul „papion” (bow-tie), o zonă întunecată în centrul pietrei. Deși imposibil de evitat complet, o tăietură bună îl minimizează. „Ovalul potrivit are un fel de strălucire tăcută pe care o observi imediat.”

Natural sau de laborator?

Iar când vine vorba de proveniență, decizia devine și mai personală. Ambele tipuri de pietre pot fi tăiate excepțional, dar diferența stă în disponibilitate și intenție. „Diamantele create în laborator permit tăietorilor să experimenteze mai liber cu proporțiile, deoarece materialul brut este mai previzibil, așa că veți vedea adesea o gamă mai largă de siluete și dimensiuni mai mari”, notează Chung Seeger.

Recomandari Designerul John Galliano va crea colecții pentru Zara timp de 2 ani

Pe bune, nu-i chiar așa simplu.

„Diamantele naturale, pe de altă parte, sunt modelate ca răspuns la cristalul din care provin, pentru a ține cont de incluziuni și pentru a minimiza risipa. Există mai puțină dictare a calităților specifice ale diamantului decât în cazul celor create în laborator.” Până la urmă, alegerea ține de valori. „Pentru majoritatea clienților, alegerea se reduce la valori, fie că prioritizează raritatea și istoria geologică, fie flexibilitatea designului și dimensiunea.”

Inelul de 14 carate al Serenei Williams

Când ne gândim la exemple celebre, este imposibil să nu amintim inelul de 14 carate primit de Serena Williams de la soțul ei, Alexis Ohanian. Creat de XIV Karats, inelul are un diamant oval central masiv, flancat de două pietre laterale trapezoidale. La nunta sa din New Orleans, tenismena a adăugat o verighetă curbată cu trei pietre în formă de pară, un accesoriu pe cât de glamoros, pe atât de puternic.