Inelul de logodnă de 5,5 lei de la Asda: Testul iubirii sau bilet spre despărțire?

Ai planuri mari de Valentine’s Day, dar portofelul e cam gol? Un gigant din retail are o soluție. Una șocantă. Un inel de logodnă care costă mai puțin decât o cafea de la tonomat.

Supermarketul Asda a readus în stoc un produs care a explodat pe internet: un inel de logodnă la prețul de 96 de pence. Adică vreo 5,5 lei. Ziarul Mirror a scris că lansarea, gândită ca o campanie de marketing isteață, a provocat atât hohote de râs, cât și discuții aprinse online.

O lansare cu gărzi de corp și servietă securizată

Și nu a fost o glumă. Asda a marcat revenirea inelului cu un clip spectaculos pe Instagram. În imagini apar falși „agenți de securitate”. Coboară dintr-o mașină neagră. Cară o servietă diplomat. Misterul se risipește repede: din servietă este scos inelul, așezat într-o cutiuță roșie, în formă de inimă. Apoi, un angajat al magazinului examinează bijuteria, o șterge cu o grijă de bijutier și o plasează într-o vitrină de sticlă, de parcă ar fi un diamant de milioane. La final, o clientă vede „chilipirul” și pleacă fericită cu el. Simplu.

„M-aș mărita cu tine și cu inelul de la Asda”

Internetul a reacționat imediat. Clipul a strâns peste 3.000 de aprecieri și sute de comentarii într-un timp record. Surprinzător sau nu, mulți s-au arătat cuceriți de idee și chiar de design. „De ce îmi doresc chestia asta acum?”, a scris cineva. Altcineva a comentat sec: „Chiar arată bine”. Sloganul campaniei, „Îmi plac lucrurile strălucitoare, dar m-aș mărita cu tine și cu inelul de 96p de la Asda”, a prins la public, zeci de utilizatori etichetându-și partenerii cu mesajul că acum nu mai au „nicio scuză”.

Avertismentul tranșant: „Te va părăsi dacă îi dai asta”

Dar nu toată lumea a fost impresionată. Nici pe departe. O parte consistentă a comentatorilor a avertizat că un astfel de gest ar putea dinamita o relație. Ironia sorții… un simbol al uniunii ar putea, de fapt, să despartă. „Te va părăsi dacă îi oferi asta”, a scris un bărbat. Răspunsul unei femei a venit pe loc: „Și ar trebui, lol”. De aici, discuția a explodat într-o adevărată dezbatere despre materialism versus iubire sinceră, cu scenarii care mai de care mai amuzante sau, dimpotrivă, mai serioase.

Testul suprem al iubirii sau o glumă proastă?

Poate cea mai interesantă idee a venit de la un utilizator pragmatic, care a propus ceea ce mulți au numit testul suprem. Sfatul lui? „Lasă eticheta cu prețul pe el. Dacă spune da, ea este aleasa”. Propunerea a rupt din nou internetul în două. Este, așadar, acest inel de 5,5 lei o metodă genială de a vedea dacă partenera iubește omul sau contul lui din bancă? Sau e doar o campanie de marketing care riscă să transforme un moment unic într-o amintire penibilă? Răspunsul, cel mai probabil, depinde de fiecare cuplu în parte.