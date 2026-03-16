După ce forțele americane și israeliene au lovit Iranul pe 28 februarie, atenția s-a mutat rapid asupra Strâmtorii Hormuz. În doar câteva ore, Gărzile Revoluționare Islamice din Iran au declarat că tranzitul comercial nu mai este sigur. Până la lăsarea serii, traficul navelor scăzuse deja cu aproximativ 70%.

Această nouă criză amenință să agraveze presiunile care se acumulau deja în industria modei, de la costuri de transport mărite și tarife nerezolvate, până la impactul persistent al celor doi ani de perturbări în coridorul de transport maritim din Marea Roșie. Escaladarea vine la doar câteva săptămâni după ce un nou acord comercial SUA-India promitea să remodeleze economia de aprovizionare, arătând cât de repede pot șocurile geopolitice să schimbe regulile jocului.

Cine are cel mai mult de suferit?

Prin Strâmtoarea Hormuz trec zilnic aproximativ 20 de milioane de barili de petrol, adică 20% din petrolul lichid al lumii. Dar este și o rută cheie pentru mărfurile fabricate în Bangladesh, India, Pakistan și Sri Lanka, țări esențiale pentru producția de modă. Acum, acestea se află la confluența a două coridoare de transport compromise simultan.

Dr. Sheng Lu, director de studii în modă și îmbrăcăminte la Universitatea din Delaware, a cartografiat dependența țărilor producătoare de exporturile către UE. Peste 75% din importurile de îmbrăcăminte ale Europei din Asia trec în mod normal prin coridorul Mării Roșii. Turcia, Bangladesh și Pakistan sunt țările de aprovizionare cele mai expuse.

Datele de la ImportGenius adaugă detalii concrete. Branduri care se aprovizionează din Iordania, exportând de obicei prin portul Haifa din Israel, încearcă acum să se redirecționeze prin portul Aqaba, care este deja copleșit. Portul Salalah din Oman (un nod logistic esențial pentru transbordarea mărfurilor pentru JCPenney, Banana Republic, Gap, Old Navy și Levi’s) este și el prins în conflict. Pe 11 martie, depozitele de petrol din port au fost lovite de drone, determinând unii transportatori să-și suspende operațiunile locale.

Implicațiile sunt imediate.

Înregistrările arată că Old Navy și Gap sunt importatorii americani dominanți pe coridorul Pakistan-Salalah, doar Old Navy având peste 2.300 de transporturi înregistrate. Și Levi’s, Walmart și Banana Republic sunt, si, expuse mare. Steve Lamar, CEO al Asociației Americane de Îmbrăcăminte și Încălțăminte (AAFA), subliniază vulnerabilitatea sectorului: „Îmbrăcămintea, încălțămintea și articolele de voiaj sunt produse cu marjă redusă, ceea ce înseamnă că majorările costurilor de transport pot afecta semnificativ profiturile companiilor”.

Iar Myanmar adaugă un alt strat de complexitate. Restricțiile de combustibil impuse de junta militară perturbă producția pentru branduri care încă se bazează pe zonele de confecții ale țării. Adidas apare ca fiind cel mai mare importator american din porturile din Myanmar, urmat de H&M, L.L.Bean și Cutter & Buck. „Dacă Strâmtoarea Hormuz rămâne închisă, este foarte posibil să vedem reduceri de producție și acolo”, avertizează Lynn Hughes, analist principal la ImportGenius.

Tarife de coșmar și rute ocolitoare

Pe lângă amenințarea fizică la adresa navelor, interferențele electronice agravează perturbările. Mirko Woitzik, de la Everstream Analytics, spune că au fost detectate interferențe extinse ale sistemelor GPS și AIS în Golful Persic și Strâmtoarea Hormuz, afectând navigația vaselor.

Marea Roșie, blocată de atacurile Houthi de la sfârșitul anului 2023, forțase deja navele să ocolească pe ruta mai lungă a Capului Bunei Speranțe. Numai că șocul nu lovește industria uniform. Pasajul Trans-Pacific, din Asia către America de Nord, a fost în mare parte neafectat. Adevărata problemă se concentrează pe transportul aerian Asia-Europa și pe orice marfă care intră în statele din Golf.

Emirates și Qatar Airways se numără printre primii cinci transportatori de marfă aeriană la nivel global și au suspendat sau redus drastic operațiunile după loviturile din 28 februarie. „Capacitatea este foarte limitată”, spune Sanne Manders, președintele Flexport. Prețurile spot pe rutele Asia-Europa au crescut cu 1 până la 4 dolari pe kilogram, peste o bază de 3,50-4 dolari. V-ați gândit vreodată cum se reflectă asta în prețul final al unei bluze? Manders adaugă: „Dacă prețurile continuă să crească, aș presupune că tot mai mulți expeditori vor începe să renunțe la transportul aerian.”

Datele de la Xeneta arată că tarifele spot pe mare din China către Salalah au crescut cu 28% față de nivelurile de dinaintea conflictului. Mai mult, analistul șef Peter Sand nu se așteaptă la o revenire completă la tranzitul prin Marea Roșie în acest an, estimând o normalizare abia pe la jumătatea anului 2027. nu e o problemă temporară.

India, prinsă la mijloc

Dintre toate pagubele colaterale, niciuna nu este mai prost sincronizată decât impactul asupra Indiei. În mai puțin de o lună, țara a trecut de la celebrarea unui acord comercial istoric la confruntarea cu o realitate logistică ce i-ar putea anula mare parte din avantaj.

Pe 27 ianuarie a fost semnat acordul de liber schimb India-UE, urmat de un cadru comercial interimar cu SUA pe 3 februarie. Acestea ofereau îmbrăcămintei indiene un avantaj tarifar important față de concurenți regionali precum Bangladesh și Vietnam. Apoi au venit atacurile.

Ruta standard de export a Indiei trece prin Marea Arabiei și Marea Roșie, ceea ce înseamnă că transporturile se confruntă acum cu perturbări pe două coridoare compromise simultan. Navele sunt deviate în jurul Capului Bunei Speranțe, adăugând aproximativ 15-20 de zile la timpul de tranzit și erodând avantajul tarifar proaspăt câștigat.

De la petrol la poliester, o capcană periculoasă

Criza merge mai departe de costurile de transport. Poliesterul și nailonul sunt derivate din petrol, iar volatilitatea prețului țițeiului se transmite direct în costurile materiilor prime. Pentru fast fashion și articole sportive, cele mai intensive segmente în poliester, închiderea Strâmtorii Hormuz afectează simultan costurile de producție și rutele de tranzit. Brandurile dependente de fibre sintetice și de fabrici care se bazează pe lanțurile de aprovizionare petrochimice din Golf se confruntă cu o „dublă-expunere structurală, nu cu o suprataxă temporară de transport”, notează Rita McGrath, profesor la Columbia Business School.

Umbra recesiunii și un verdict dur

Poate cel mai mare risc macro care decurge din conflictul cu Iranul este posibilitatea declanșării unei încetiniri economice la nivel mondial. „O închidere prelungită a Strâmtorii Hormuz este o recesiune globală garantată”, a declarat Bob McNally, fost consilier energetic la Casa Albă. Petrolul a depășit deja 100 de dolari pe baril, iar acest lucru se simte peste tot.

Industria modei a absorbit cinci șocuri majore în lanțul de aprovizionare în ultimii cinci ani. De fiecare dată, a invocat reziliența, dar a revenit în mare parte la aceeași geografie de aprovizionare și la aceleași puncte de blocaj. Rita McGrath oferă o perspectivă tranșantă: „Diagnosticul cheie este dacă perturbarea dezvăluie o vulnerabilitate structurală latentă sau doar impune un cost temporar. Un brand al cărui lanț de aprovizionare Asia-Europa trebuie să navigheze acum atât printr-un Hormuz închis, cât și printr-o Mare Roșie ostilă, are o expunere compusă la puncte de blocaj. Aceasta nu este o problemă de transport de absorbit – este o problemă de arhitectură a rețelei.”

Verdictul ei final este necruțător. „Reziliența este cadrul greșit pentru că implică revenirea la o stare stabilă anterioară. Nu există nicio stare stabilă anterioară la care să ne întoarcem.”