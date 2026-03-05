Industria modei de lux se pregătește pentru transformări majore în 2026

Parisul va deveni, în vara anului 2026, capitala dezbaterilor juridice din industria modei. Asociația Internațională a Avocaților (IBA) organizează un eveniment de anvergură dedicat provocărilor cu care se confruntă sectorul bunurilor de lux, de la inteligența artificială la lupta împotriva contrafacerilor.

Conferința „IBA European Fashion and Luxury Law Conference” se va desfășura în intervalul 8-9 iulie 2026. Potrivit Juridice, evenimentul va aduce la aceeași masă avocați, consultanți și profesioniști de top din domeniu pentru a analiza cele mai presante probleme legale actuale.

Inteligența Artificială și lupta cu falsurile, pe agenda discuțiilor

Una dintre temele centrale ale conferinței va fi impactul tehnologiei asupra industriei. Experții vor discuta despre utilizarea inteligenței artificiale în procesele de design și în strategiile de marketing, o zonă aflată în plină expansiune.

În același timp, un subiect important pe agendă este combaterea contrafacerilor pe platformele digitale. Protecția proprietății intelectuale în mediul virtual reprezintă o provocare constantă pentru brandurile de lux, iar specialiștii vor căuta soluții juridice eficiente.

De la sustenabilitate la strategii de piață

Discuțiile nu se vor limita doar la tehnologie. Agenda conferinței include subiecte cheie pentru viitorul afacerilor din acest sector, precum sustenabilitatea și economia circulară, concepte tot mai relevante pentru consumatori și reglementatori.

Participanții vor analiza și strategiile de piață specifice brandurilor de lux, inclusiv aspecte legate de distribuția selectivă. Vor fi abordate și chestiuni de concurență, litigii și managementul reputației în industria luxului.

Parisul, sub lupă: Protecția marilor case de modă

Dat fiind locul de desfășurare, evenimentul va oferi și o perspectivă juridică specifică Parisului. Se vor discuta aspecte legate de protecția patrimoniului cultural și guvernanța marilor case de modă, multe dintre ele având o istorie îndelungată și o valoare simbolică pentru capitala Franței.