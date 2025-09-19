Îndulcitorii nu sunt mereu alegerea ideală. Ce spune nutriționista Mihaela Bilic despre caloriile acestora?

Îndulcitorii: Mituri și Adevăruri Despre Opțiunile Fără Zahar

Într-o lume în care suntem din ce în ce mai preocupați de alimentația sănătoasă, îndulcitorii au devenit o alternativă pe care mulți dintre noi o alegem cu speranța de a reduce aportul caloric și de a ne menține silueta. Cu toate acestea, expertul în nutriție, Mihaela Bilic, ne atrage atenția asupra faptului că acești îndulcitori nu sunt întotdeauna soluția optimă pentru sănătatea noastră. În urma discuțiilor cu specialiști și a cercetărilor recente, am decis să facem o analiză detaliată a acestei teme și să aducem în prim-plan informații esențiale despre îndulcitori.

Îndulcitorii Sunt O Alternativă Sănătoasă?

Mihaela Bilic subliniază că produsele etichetate „fără zahăr” nu sunt neapărat mai sănătoase. De multe ori, pentru a compensa lipsa zahărului, producătorii adaugă grăsimi care pot crește numărul de calorii, făcând astfel produsul final la fel de „pe cale” de nesănătos. Bilic afirmă că „nu există o formă mai sănătoasă de zahăr, toți agenții de îndulcire au același conținut caloric și același efect în organism”. Aceasta este o clarificare importantă în contextul în care mulți consumatori aleg produsele „light” crezând că acestea sunt o opțiune perfect sănătoasă.

Tipuri de Îndulcitori Artificiali

Îndulcitorii artificiali au devenit populari datorită conținutului lor caloric aproape zero. Printre cei mai cunoscuți se numără aspartamul, acesulfamul și zaharina. Aceste substanțe pot fi de până la 600 de ori mai dulci decât zahărul, oferind astfel o soluție atrăgătoare pentru cei care doresc să reducă aportul caloric. Potrivit Mihaelei Bilic, aspartamul și acesulfamul sunt frecvent utilizați în băuturi răcoritoare light, produse de patiserie și deserturi.

Acesulfamul, de exemplu, este descris de Bilic ca fiind „un îndulcitor de sinteză extrem de versatil,” fiind utilizat în diverse produse alimentare, inclusiv sucuri, înghețate și chiar suplimente alimentare. De asemenea, acesta este capabil să reziste la temperaturi ridicate, ceea ce îl face ideal pentru prepararea alimentelor la cuptor. Recent, Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) a declarat acesulfamul sigur pentru consum, evaluare confirmată și de Comitetul de experți FAO/OMS.

Efectele Îndulcitorilor Asupra Sănătății

O altă categorie de îndulcitori este reprezentată de polioli, cunoscuți și sub denumirea de alcool de zahăr. Aceștia au o valoare calorică de aproximativ 2 calorii per gram, comparativ cu cele 4 calorii per gram ale zahărului obișnuit. Printre cei mai comuni polioli se numără xilitolul, sorbitolul și manitolul. Xilitolul are aceeași putere de îndulcire ca și zahărul, în timp ce sorbitolul și manitolul îndulcesc la jumătate.

Un avantaj important al poliolilor este că au efecte benefice asupra sănătății dentare, reducând riscul de carii dentare și protejând smalțul prin diminuarea atacului acid. Xilitolul se regăsește frecvent în gumă de mestecat, bomboane și produse de igienă orală. Datorită absorbției lente în sânge și a indicelui glicemic scăzut, acești îndulcitori sunt utilizați cu succes și de către persoanele cu diabet.

Cu toate acestea, este important de menționat că consumul excesiv de polioli poate avea efecte adverse asupra sistemului gastrointestinal. Aceștia nu sunt digerați eficient și, odată ajunși în colon, pot fermenta, provocând gaze și având efect laxativ. Mihaela Bilic avertizează că un consum exagerat de xilitol poate conduce la balonare și diaree.

Din nefericire, poliolii sunt adesea combinați cu grăsimi în produsele alimentare pentru a le oferi o textură plăcută. Astfel, în ciuda etichetei „fără zahăr”, un produs poate conține o cantitate considerabilă de grăsimi, ridicând astfel numărul total de calorii. Este esențial să citim etichetele cu atenție și să fim conștienți de aportul caloric real al produselor achiziționate.

Diferitele Opțiuni Disponibile pe Piață

Pe piața românească, există o varietate de îndulcitori ce pot fi încercati. Printre cei mai utilizați se numără:

Aspartamul : utilizat frecvent în băuturile dietetice și produsele de cofetărie.

: utilizat frecvent în băuturile dietetice și produsele de cofetărie. Acesulfamul K : ideal pentru preparatele ce necesită gătire și coacere.

: ideal pentru preparatele ce necesită gătire și coacere. Xilitolul : adesea găsit în guma de mestecat și produsele dentare, este apreciat pentru beneficiile dentare.

: adesea găsit în guma de mestecat și produsele dentare, este apreciat pentru beneficiile dentare. Sorbitolul și Mannitolul: adesea utilizați în produsele pentru diabetici și bomboane fără zahăr.

Greșelile Frecvente în Alegerea Îndulcitorilor

Una dintre cele mai frecvente greșeli pe care le fac consumatorii este să creadă că orice produs etichetat „fără zahăr” este sănătos. Acest lucru nu este întotdeauna adevărat. Mulți dintre noi cumpără biscuiți sau dulciuri care au fost îndulcite cu polioli fără a lua în calcul caloriile suplimentare adăugate de grăsimi. De aceea, este critic să ne educăm despre ceea ce consumăm și să nu ne lăsăm păcăliți de etichete.

Ce Să Alegem?

În concluzie, alegerea îndulcitorilor nu este o decizie simplă. Este important să fim informați și conștienți de impactul pe care acești îndulcitori îl au asupra sănătății noastre globale. Ideal ar fi să ne orientăm către soluții cât mai naturale, cum ar fi mierea sau siropurile pe baza de arțar, dar și să fim echilibrați în consumul de produse ce conțin îndulcitori procesati. Ficând conștienți de aceste aspecte, putem lua decizii de cumpărare mai informate care nu doar că ne vor satisface pofta de dulce, dar ne vor și menține sănătoși pe termen lung.

Sursa: Aici