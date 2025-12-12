Imunoterapia elimină complet cancerul colorectal într-un trial medical fără chirurgie sau chimioterapie

Un tratament de imunoterapie experimental a determinat dispariția completă a tumorilor la pacienți diagnosticați cu cancer colorectal cu deficientă de reparare a ADN-ului (MMRd), într-un studiu clinic desfășurat în Statele Unite în 2022 și extins până în 2024. Studiul coordonat de Memorial Sloan Kettering Cancer Center din New York a arătat rate fără precedent de remisiune clinică. Rezultatele schimbă discuția despre abordările terapeutice pentru acest tip de cancer.

Tratament imunoterapeutic fără chirurgie pentru cancer colorectal

Terapia se bazează pe un medicament de imunoterapie numit dostarlimab (cunoscut și sub denumirea comercială Jemperli), un inhibitor al proteinei PD-1, care „deconspiră” celulele tumorale și le face vizibile sistemului imunitar al pacientului. Medicul oncolog Andrea Cercek, MD, șef de secție în gastrointestinale la Memorial Sloan Kettering Cancer Center din New York, a prezentat datele actualizate ale studiului în cadrul congresului American Society of Clinical Oncology (ASCO) 2024.

Administat intravenos o dată la trei săptămâni timp de șase luni, dostarlimab a generat o remisiune completă clinică (cCR) la toți cei 42 de pacienți care au finalizat tratamentul, fără dovezi de tumori la evaluări prin imagistică, endoscopie sau examen clinic.

Ce înseamnă remisiune completă clinică

Termenul remisiune completă clinică (cCR) înseamnă că, după tratament, nu există semne detectabile de cancer folosind metodele standard de diagnostic:

imagistică prin rezonanță magnetică;

examinare rectală digitală;

endoscopie gastrointestinale.

Această definiție nu echivalează formal cu „vindecare”, dar arată că boala este nedetectabilă prin mijloacele medicale curente.

Pacienți selectați pentru tratament și caracteristicile tumorii

Studiul s-a concentrat pe persoane cu cancer rectal local avansat (stadiul II sau III) și o caracteristică genetică specifică a tumorii: deficiența de reparare a erorilor genetice (MMRd), asociată cu instabilitate mare a microsatelitului (MSI-H). Această marcă moleculară sugerează că tumorile acumulează erori de ADN care pot stimula sistemul imunitar, dacă acesta este eliberat de sub mecanismele de „ascundere” ale cancerului.

Pacienții eligibili reprezentau o subgrupă mică a tuturor celor diagnosticați cu cancer colorectal (aproximativ 5-10 %), dar au fost cei care au răspuns spectaculos la tratament.

Cum funcționează imunoterapia în acest context

Dostarlimab este un inhibitor al PD-1, o proteină prezentă pe celulele imunitare care, atunci când este activată de tumoră, reduce vigilența sistemului imunitar. Blocarea PD-1 permite limfocitelor T să recunoască și să distrugă celulele tumorale. Medicamentul a fost administrat pacienților înainte de orice alt tratament standard, cu scopul de a determina sistemul imunitar să atace tumora „de la prima linie”.

Această strategie contrastează puternic cu tratamentul standard al cancerului rectal, care implică de obicei:

chimioterapie;

radioterapie;

chirurgie pentru îndepărtarea tumorii.

Standardul de îngrijire poate avea efecte secundare grave, inclusiv disfuncții intestinale, urinare sau sexuale și infertilitate.

Rezultate actualizate ale studiului

Datele prezentate la ASCO 2024 arată că:

42 de pacienți au finalizat tratamentul cu dostarlimab;

Toți au prezentat remisiune completă clinică fără dovezi de tumori;

Un subgrup de 24 de pacienți a menținut remisia pe o perioadă mediană de peste 2 ani (26,3 luni).

Dr. Cercek a subliniat în prezentare că rezultatele „nu necesită chimioterapie, radioterapie sau intervenție chirurgicală” pentru pacienții care au răspuns complet.

Diferența față de tratamentele tradiționale

Tratamentele standard pentru cancerul colorectal tind să se bazeze pe abordări agresive, care pot afecta calitatea vieții pacientului. Chirurgia poate implica rezecții extinse ale intestinului, iar chimioterapia și radioterapia sunt frecvent asociate cu oboseală, greață și alte efecte secundare semnificative.

Imunoterapia cu dostarlimab operează diferit:

stimulează sistemul imunitar să atace cancerul;

poate elimina tumorile fără intervenții invazive;

are, conform raportărilor, efecte secundare relativ blânde comparativ cu chimioterapia tradițională.

Limitări și perspective viitoare

Deși rezultatele sunt promițătoare, cercetătorii avertizează că acestea se aplică doar pacienților cu tumori MMRd/MSI-H. Acești pacienți reprezintă o minoritate din totalul celor cu cancer colorectal, iar beneficiul pe termen lung încă trebuie confirmat în studii mai ample și diversificate din punct de vedere al populațiilor tratate.

De asemenea, este esențială includerea în protocoalele de screening genetic pentru a identifica corect pacienții eligibili pentru imunoterapie înainte de tratamentul standard.

Ce înseamnă pentru pacienți

Pentru tine sau al tău, aceste rezultate sugerează o posibilă schimbare de paradigmă în tratamentul cancerului colorectal cu anumite caracteristici genetice. În loc să urmezi imediat chirurgie, chimioterapie și radioterapie, unii pacienți ar putea primi imunoterapie ca tratament inițial, reducând efectele adverse.

Totuși, accesul la astfel de tratamente depinde de includerea în studii clinice și aprobare de către autorități medicale, precum FDA sau echivalentul european.

Imunoterapia evoluează rapid și oferă perspective noi în tratamentul cancerelor considerate până recent dificil de tratat, dar este crucial să discuți cu medicul oncolog despre opțiunile potrivite pentru situația clinică specifică.