Imprimanta de 130£ a lui Stacey Solomon, secretul pozelor instant. Are voucher de 20£

Stacey Solomon a dezvăluit totul. Fanii o tot bombardau cu aceeași întrebare: cum reușește să aibă mereu fotografii fizice cu familia? Acum, celebra vedetă TV din Marea Britanie și-a arătat arma secretă pentru albumele și colajele pe care le face singură acasă. Adio, drumuri la centrul foto.

Vorbim despre un gadget la un preț bun, de pe Amazon, care a devenit piesa de rezistență în rutina ei de scrapbooking. Publicația Ok a preluat dezvăluirea. Dispozitivul? Imprimanta foto Wolfang. E un aparat mic, compact, care face un singur lucru: transformă amintirile digitale în obiecte palpabile, pline de viață.

„E genială.” De ce e imprimanta asta atât de specială?

Entuziasmul lui Stacey Solomon a fost contagios. Într-o postare pentru fanii ei, vedeta a lăudat din plin micul aparat, explicând de ce crede că e cel mai bun de pe piață pentru ceea ce are ea nevoie.

„Toți îmi cereți un link către imprimantă. E genială. Îmi place să printez fotografii, să fac pagini de album și să am poze fizice, iar aceasta este imprimanta foto de cea mai bună calitate, la un preț rezonabil, pe care am avut-o vreodată și care este ATÂT de ușor de folosit. Chiar o iubesc”, a mărturisit Stacey.

Surprinzător sau nu, rețeta succesului pare să fie exact asta: calitate bună, preț corect și utilizare simplă. Oamenii vor rezultate rapide. Fără complicații.

Tehnologie modernă într-un pachet mic

Imprimanta Wolfang, favorita lui Stacey, costă 129,99 lire sterline pe Amazon. Acum are și un voucher. Primești 20 de lire reducere direct la finalizarea comenzii. Dar ce primești de banii ăștia? Dispozitivul se bazează pe tehnologia Dye-Sublimation, un proces avansat de sublimare a cernelii care livrează culori incredibil de vii, texturi detaliate și, cel mai important, printuri care durează.

Pozele printate așa rezistă mult mai bine la lumină și la apă. Ce înseamnă asta? Că amintirile tale nu se decolorează în timp. Un singur cartuș color scoate între 40 și 50 de fotografii, deci e suficient pentru un proiect de weekend. Măsoară doar 18 cm x 13 cm x 6 cm și cântărește 970g. Îl strecori ușor în orice geantă și îl folosești oriunde. Simplu, nu?

Nu e doar o imprimantă: aplicația schimbă totul

Unul dintre marile avantaje ale gadgetului este aplicația lui dedicată. Nu doar că face printarea floare la ureche, dar deschide o lume de posibilități creative. Direct din interfața de editare, poți adăuga o mulțime de stickere, margini și efecte. Așa creezi printuri unice, perfecte pentru albumele tale.

Poți chiar să adaugi mesaje personalizate direct pe poze, folosind funcția de editare text. Astfel, o simplă imagine capătă mai mult sentiment, spune povestea din spatele ei și devine o adevărată mărturie. Conectarea se face prin Wi-Fi. Merge cu orice telefon iOS sau Android, dar și cu laptopuri, iar transferul de date e stabil și rapid.

Cât costă și ce alte variante găsești?

Dacă vrei să te uiți și la alte opțiuni, piața are câteva alternative bune. De exemplu, la retailerul Very găsești imprimanta foto instant Canon Selphy QX20 cu 124,99 lire, un preț foarte apropiat de modelul Wolfang. O altă variantă populară e Polaroid Hi-Print 2×3 Gen 2. E o imprimantă de buzunar, costă 89,99 lire și o poți lua direct de pe site-ul Polaroid sau din magazine ca Argos. La final, alegerea ține de bugetul fiecăruia și de ce ecosistem preferă.