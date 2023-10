O multitudine de studii au demonstrat importanta contactului piele pe piele dintre mama si nou-nascut, inca din primele ore de viata. Bebelusul este mai vesel, temperatura corpului se stabilizeaza si se normalizeaza mai repede, bataile inimii si respiratiile se stabilizeaza si ele, iar nivelul glicemiei creste. In plus, asezarea bebelusului pe piept face ca micutul sa intre in contact cu bacteriile de pe pielea mamei, incepand deja procesul de imunizare. Alaptarea se desfasoara fara probleme sau cu mult mai putine impedimente. Bebelusii care sunt tinuti in incubator sau care sunt tinuti separat de mama in primele ore sunt colonizati de bacterii diferite de cele ale mamei.

Numita si „ora magica”, prima ora de viata a unui bebelus trebuie petrecuta la pieptul mamei. Desi multe spitale de stat din Romania incurajeaza aceasta practica prin afise si postere, in practica lucrurile nu sunt chiar asa. Protocolul din majoritatea unitatilor medicale cere curatarea, cantarirea si masurarea, plus alte actiuni asupra nou-nascutului, iar cadrele medicale o lasa pe mama “sa se odihneasca”, oferindu-i micutului lapte praf, in loc de sanul mamei.

Inclusiv copilasii nascuti prematur trebuie sa se bucure de ora magica. Mai mult, contactul cu mama si purtarea pe piele ii poate ajuta sa se dezvolte mai repede si ajuta la stabilizare si cresterea nivelului de oxigen.

Pentru a aprecia importanta acestui contact pentru perioade cat mai indelungate in primele saptamani de viata, nu doar atunci este alaptat, este important sa intelegeti ca si bebelusul, ca orice mamifer, are un habitat natural: in contact cu mama (sau cu tatal). Atunci cand un pui de mamifer este indepartat din habitatul natural, incepe sa arate semne de stres. Un nou-nascut luat din mediul sau natural poate prezenta o serie de semne, cum ar fi somnolenta prelungita, plans necontrolat sau chiar manifestari digestive.

Cand mama si copilul sunt piele pe piele fac schimb de informatii fara a-si adresa niciun sunet. Bebelusul se calmeaza, cauta sanul, respira normal, se incalzeste, isi mentine temperatura sangelui si nivelul glicemiei.

Din punct de vedere al alaptarii, copiii care sunt tinuti pe piele de catre mame imediat dupa nastere, pentru macar o ora, nu se confrunta cu probleme de alimentatie, mai ales daca mama nu a primit niciun fel de medicament in timpul nasterii. Laptele se secreta in functie de cerere. Cu cat bebelusul este atasat mai repede la san si incearca sa suga, cu atat mai repede apare si colostrul sau laptele. Pe masura ce sanii se incarca si se maresc, productia de lapte scade. Puneti bebelusul la san ori de cate ori acesta il cauta si renuntati la body sau paturica, pentru a va bucura de minunea pe care o tineti in brate.

In spitalele romanesti, stransul sanului este inca “proba” prin care unei proaspete mame i se spune daca are sau nu lapte. Exista posibilitatea ca mici la mulsul cu pompa sa nu iasa nicio picatura de lapte sau colostru, insa bebelusul sa poata sa suga eficient.

Ca sa facem o scurta recapitulare, iata beneficiile contactului piele pe piele imediat dupa nastere, pentru macar o ora

exista sanse mari sa incepeti alaptarea imediat

exista sanse mari sa nu aveti probleme in alaptare

temperatura bebelusului se mentine mai bine decat in incubator

se mentine o rata a batailor inimii normala

respiratia si presiunea arteriala se stabilizeaza

creste nivelul glicemiei

sunt sanse mai mici sa planga

sunt sanse mai mari ca alaptarea sa fie exclusiva si de durata

bebelusul isi va anunta mama cand ii este foame

Teoretic, nu exista motive pentru ca „ora magica” si contactul piele pe piele sa le fie luate mamei si copilului, daca nasterea a decurs fara probleme medicale.

Bebelusul ar trebui uscat si pus in bratele mamei sau lasat pe abdomen, el fiind capabil din primele minute de viata sa se tarasca pana la san.

Studiile arata si ca prematurii care cantaresc sub 1200g sunt mai stabili din punct de vedere metabolic si respira mai bine daca sunt lasati pe pielea mamei, fie si cateva minute. Evident, daca apar probleme, sanatatea nou-nascutului nu trebuie compromisa.

Nu va panicati daca bebelusul refuza sanul imediat dupa nastere. Nu este nicio graba, mai ales la cei nascuti la termen. Exista o teorie conform careia bebelusii trebuie hraniti la trei ore. Din nefericire, e doar o teorie. Bebelusii trebuie hraniti atunci cand le este foame si se manifesta in acest sens. Daca sunt langa mame, micutii isi vor cere laptele si mangaierile si vor primi imediat ce au nevoie.

Daca sunt hraniti dupa program, la trei ore, e posibil sa se ajunga la complicatii ale alaptarii. Daca se trezesc si le este foame, desi au mancat cu doar cateva zeci de minute in urma, bebelusii plang. Si plang foarte tare! Si mamele se uita la ceas, vad ca nu au trecut trei ore si se gandesc ca altele sunt cauzele, nu foamea.

Invers, daca bebelusul s-a saturat la masa anterioara si doarme mai mult, iar la fix 3 ore i se baga sanul in gura, il va refuza. Daca se incearca in continuare indesarea mamelonului in gurita, ca doar au trecut fix 3 ore sigur ii este foame, se poate ajunge la respingerea sanului atat atunci, cat si la urmatoarea masa. Si astfel se poate ajunge la suplimentarea cu lapte praf, mamele crezand ca e ceva in neregula cu laptele lor.

Desi cadrele medicale va pot sfatui sa va odihniti dupa nastere, este dreptul fiecarei mame si al fiecarui bebelus sa petreaca impreuna, piele pe piele, prima ora din viata impreuna.