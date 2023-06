Iata de ce barbatii mimeaza orgasmul

Practica mimarii orgasmului este adesea asociata femeilor, dar statisticile arata ca si barbatii mimeaza climaxul, iar motivele pentru care o fac nu difera atat de mult de cele ale reprezentantelor sexului frumos.

Doctorul Abraham Morgentaler scrie, in noua sa carte intitulata “De ce mimeaza barbatii orgasmul: adevarul neasteptat despre barbati si sex”, ca 31% din barbati au marturisit ca s-au prefacut cel putin o data in viata ca au atins climaxul.

Morgentaler a ajuns la concluzia ca 31% din barbati au mimat, macar o data, orgasmul in cei 25 de ani de experienta ca medic care trateaza disfunctiile sexuale masculine. Astfel, el a ajuns la concluzia ca practica mimarii nu este specifica doar femeilor, ci este relativ des intalnita si in randul barbatilor.

Asadar, care este motivul pentru care si barbatii mimeaza orgasmul?

In opinia doctorului Morgentaler, care a petrecut numeroase ore incercand sa inteleaga trairile pacientilor sai pentru a putea trata disfunctiile sexuale atat fizic, cat si psihologic, barbatii sunt la fel de grijulii ca femeile in pat, mai ales daca sunt atasati de partenera. Cu alte cuvinte, barbatilor, mai ales celor in relatii serioase, le pasa mult de satisfacerea partenerei.

La fel cum femeile nu vor sa faca un barbat sa se simta prost in pat pentru ca nu a reusit sa le aduca pe culmile placerii, si barbatii vor ca partenerele lor sa se simta implinite din punct de vedere sexual prin faptul ca au reusit sa ofere maximumul de placere barbatului de langa ele.

“Se dovedeste ca motivul pentru care barbatii mimeaza orgasmul este foarte asemanator cu cel al femeilor. In mintea lor, este o dovada de bunavointa si drag”, spune doctorul Morgentaler, care atrage atentia ca, in conceptia celor care mimeaza orgasmul, conteaza mai mult motivul pentru care o fac decat consecintele asupra relatiei si asupra satisfactiei sexuale pe termen lung.

“Am intalnit un caz particular. Unul dintre pacientii mei intampina probleme in a ejacula in timpul sexului cu iubita lui, dar el insusi a marturisit ca nu il deranjeaza acest fapt. Aceasta problema a aparut in momentul in care s-a indragostit. Odata ce a inceput sa simta iubire pentru femeia de langa el, a devenit tot mai ingrijorat ca nu reuseste sa o duca pe adevaratele culmi ale placerii.

El, in fapt, reusea acest lucru, dar tot efortul sau il impiedica, practic, sa atinga propriul orgasm. Astfel, pacientul meu a gasit solutia: sa mimeze climaxul”, povesteste doctorul Abraham Morgentaler.

Intentiile bune nu genereaza, mereu, cele mai bune solutii in materie de sex, dar este interesant sa afli ca imposibilitatea de a ejacula, fapt ce deranjeaza profund o mare parte din barbati, este trecuta cu vederea de cel care se gandeste mai mult la binele partenerei decat la binele lui.