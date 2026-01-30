Iașul, orașul cu cele mai multe nașteri din România în 2025. Aproape 7.000 de copii au venit pe lume

Iașul bate recorduri la natalitate. 6.808 copii s-au născut aici în 2025, conform datelor prezentate de Cancan. Septembrie? Vârf absolut. 683 de nou-născuți într-o singură lună. Băieții domină statistica, dar diferența e mică: 51,6% față de 48,4% fete.

Iașul lasă în urmă Timiș, Cluj, Ilfov. Într-o țară unde natalitatea scade an de an, orașul rămâne o excepție. Ciudat sau nu.

Ce nume aleg părinții ieșeni pentru copiii lor

Tradiționalismul câștigă. Fără discuție. Andrei conduce detașat în topul băieților cu 461 de alegeri, Gabriel urmează cu 299, Ștefan completează podiumul cu 277. Matei, Alexandru, Luca, David, Nicolas, Ioan și Mihai apar și ele frecvent. Nume clasice, românești, care rezistă modelor venite din Occident.

La fete, Maria domină categoric. 858 de fetițe au primit acest nume în 2025. Diferența față de următoarele poziții e uriașă. Elena și Ioana se mențin sus, urmate de Andreea, Sofia, Anastasia, Teodora, Gabriela, Ștefania și Alexandra.

România, locul 88 în lume la numărul de nașteri

Peste 178.000 de copii s-au născut în România în 2025. Pare mult? Nu chiar. Țara noastră ocupă abia locul 88 mondial. Ne depășesc state aflate în conflicte armate sau cu economii mult mai slabe decât a noastră.

Europa îmbătrânește. Germania, Marea Britanie, Franța, Italia – toate sub 750.000 de nașteri anual. Aceeași problemă și în părți din Asia de Est: fertilitate scăzută, populație tot mai în vârstă.

India stă la polul opus cu 23 de milioane de nașteri estimate în 2025. China urmează cu aproximativ 8,7 milioane, deși decenii de politici restrictive au lăsat urme adânci.

De ce românii amână tot mai mult momentul în care devin părinți

Cariera vine prima. Stabilitatea financiară, la fel. Datele Institutului Național de Statistică arată o realitate dură: vârsta medie la care femeile din România decid să aibă primul copil a crescut cu peste cinci ani în ultimele trei decenii. Bărbații? Se văd tați abia după 35 de ani.

Lipsa unui sprijin consistent din partea statului cântărește greu. Taxele mărite și impozitele majorate nu ajută deloc. Situația economică tot mai grea ar putea frâna și mai mult natalitatea în anii următori.

Ce face Iașul diferit față de restul țării

Cum reușește acest oraș să mențină natalitatea ridicată? O combinație de factori: două maternități mari, o comunitate încă atașată de valorile familiale tradiționale și, poate, o mentalitate diferită față de marile orașe din vest.

683 de copii într-o singură lună, în septembrie 2025. Un număr care dă speranțe într-o țară unde demografii trag semnale de alarmă de ani buni. Iașul rămâne un caz aparte pe harta României. Cât va mai dura această excepție? Greu de spus.