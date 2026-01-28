Iași 2025 – 6.808 nașteri. Orașul care sfidează criza demografică a României

România e în plină iarnă demografică. Dar un oraș merge complet anapoda. Iașiul. Aici s-au născut 6.808 copii doar în 2025. O cifră imensă, care arată o energie pe care puțini o mai au în țară, scrie Mediafax.

Vestea pică într-un moment greu, când majoritatea județelor sunt pe minus la sporul natural. Datele, apărute prima dată în Ziarul de Iași, confirmă un lucru: orașul își cimentează locul de pol demografic nu doar pentru Moldova, ci pentru toată țara. Cifrele sunt aproape la fel de bune ca anul trecut (6.980 de nașteri), o constanță pe care rar o mai vezi prin marile orașe de la noi.

Septembrie, luna recordurilor: Câți băieți și câte fete au venit pe lume

Ce spun cifrele, mai exact? Că balanța a atârnat un pic mai greu de partea băieților. S-au născut 3.517, adică 51,6%. Fete au fost 3.291 (48,4%).

Vârful a venit toamna. Septembrie a fost luna-fenomen, cu 683 de bebeluși veniți pe lume în maternitățile din oraș. Record absolut pe 2025. Coincidență? Puțin probabil. Specialiștii caută deja explicații, de la contextul social până la sentimentul de siguranță pe care îl au, se pare, familiile tinere de aici.

Stabilitatea asta de la Iași contrastează puternic cu peisajul sumbru din restul țării. Acolo, multe regiuni se sting încet. Exemplul Iașiului devine, astfel, un model.

De la Andrei la dublu-prenume: Cum își botează ieșenii copiii

Numărul mare de nașteri scoate la iveală și o schimbare de mentalitate. Gata cu numele simple. Peste trei sferturi din părinții din 2025 au optat pentru minimum două prenume. Nu e o alegere la întâmplare.

E o dorință clară de a personaliza, de a da copilului un nume cu greutate, poate legat de bunici sau de sfinți. Și, surprinzător sau nu, tradiția câștigă. Primele date arată că Andrei, Ștefan, Maria sau Ioana sunt încă pe val și domină topurile, o dovadă că modernul și tradiționalul pot merge mână în mână.

O insulă de speranță demografică? De ce Iașiul este o excepție

Întrebarea e simplă: de ce Iașiul? De ce aici se poate și în altă parte nu? Răspunsul e un mix. Orașul e un magnet universitar uriaș, atrăgând zeci de mii de tineri din toată Moldova. Și mulți nu mai pleacă. Rămân aici după facultate, își fac un rost, își întemeiază familii.

Apoi, e economia. Sectorul IT și cel de servicii au explodat, creând joburi bine plătite cu perspective reale. Asta le dă tinerilor siguranța financiară să se gândească la un copil. Pui la socoteală și spitale bune și un cost al vieții decent față de alte metropole, și ai rețeta completă.

Ce înseamnă miile de nou-născuți pentru viitorul orașului

Ce înseamnă toți acești copii pentru viitor? Enorm. O rată constantă a nașterilor înseamnă forță de muncă pe viitor și un echilibru între generații. Dar succesul vine cu responsabilități pentru primărie. Presiunea pe creșe, grădinițe, școli și pe spitalele de pediatrie va crește.

Pe scurt, Iașiul arată că nu e totul pierdut. Declinul demografic nu e o sentință. Când ai o economie care duduie și universități puternice, un oraș nu doar supraviețuiește, ci înflorește. O gură de oxigen pentru o Românie care se uită cu teamă la viitorul ei.