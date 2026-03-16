Hyunjin, membrul trupei K-pop Stray Kids, este noul ambasador global al brandului Guess. În același timp, Lids l-a numit pe DJ-ul și producătorul Chase B în funcția de director de creație, în timp ce Whoop intră pe piața de outerwear cu jachete tehnice de până la 220 de dolari.

Chase B, noul director de creație Lids

Lids a anunțat că l-a cooptat pe DJ-ul și producătorul Chase B în rolul de director de creație. El se va ocupa de designul de produs, de colaborări și de partea de storytelling a companiei de articole sportive. Nu este prima dată când cei doi lucrează împreună. Chase B și Lids au mai avut parteneriate în trecut pentru mai multe produse, inclusiv pentru colecția sold-out Chase B x MLB „Maximal” 59Fifty.

Numai că acum, din noua sa poziție, Chase B va încerca să extindă prezența Lids la intersecția dintre sport, modă și cultura streetwear.

„Acest parteneriat cu Lids a fost întotdeauna special pentru mine, pentru că este personal”, a declarat Chase B. „Obișnuiam să lucrez la Lids în timpul facultății, așa că să mă pot întoarce ani mai târziu și să creez colecții cu ei a fost un moment care închide un cerc. Acum, preluând rolul de director de creație, putem duce aceste idei și mai departe și putem crea produse și experiențe care se conectează cu adevărat cu cultura.”

Numirea sa coincide cu lansarea colecției Chase B x MLB „Colours” New Era 59Fifty, care include șepci cu designuri pastelate și elemente jucăușe. Colecția reprezintă echipele Atlanta Braves, Chicago Cubs, Houston Astros, Los Angeles Dodgers, New York Yankees și Washington Nationals. Produsele vor costa 59,99 dolari și vor fi disponibile din 21 martie în magazinele Lids și online.

Un documentar despre fotbalul din ’94

Cookie Jar & A Dream Studios, studioul intern de producție al Dick’s Sporting Goods, și-a lansat primul documentar la festivalul South by Southwest Film & TV. Filmul se numește „Summer of ’94” și spune povestea echipei naționale de fotbal a SUA din 1994, care a reușit să învingă favorita Columbia, deși nu avea o ligă formală, talente notabile sau resurse financiare. V-ați fi gândit la asta?

„Am creat Cookie Jar & A Dream Studios pentru a pune în lumină momente sportive esențiale ca acesta”, a spus Mark Rooks, vicepreședinte de creație la Dick’s. „Determinarea și tenacitatea arătate de echipa națională masculină din ’94 rezonează și astăzi în comunitatea sportivă. Speranța noastră este să inspirăm următoarea generație de sportivi – din fotbal și nu numai – să muncească din greu și să-și urmeze visurile, chiar și atunci când șansele par a fi împotriva lor.”

Documentarul va avea premiera pe postul Fox pe 23 mai.

Whoop intră pe piața de outerwear

Whoop, compania cunoscută pentru dispozitivele sale de monitorizare a sănătății, se lansează în producția de îmbrăcăminte tehnică. Brandul din Boston a colaborat cu studioul de design SR_A al lui Samuel Ross pentru colecția „Project Terrain”.

„De-a lungul anilor am avut o dragoste profundă pentru Whoop și excelența lor în design, iar cu Project Terrain, am vrut să mă concentrez pe sentimentul reciproc pe care îl ai atunci când întâlnești un alt utilizator Whoop”, a explicat Ross. „Am vrut să mă asigur că creăm piese care sunt intenționate în vizibilitatea lor pentru Whoop și care creează o nouă identitate a ceea ce înseamnă să porți Whoop. În cele din urmă, devine propriul său limbaj vizual al unui hardware cu un design frumos, care este înrădăcinat în primul rând în performanță ridicată.”

Hai să vedem și prețurile. Prima parte a colecției (care se va întinde pe mai mulți ani) include:

Pantaloni scurți de performanță pentru bărbați: 110 dolari

Bluză cu mânecă lungă pentru bărbați: 90 dolari

Jachetă de alergare pentru bărbați: 220 dolari

Articole pentru femei (sutien, pantaloni scurți, jachetă): prețuri între 90 și 220 de dolari

Hyunjin, imaginea globală Guess

Rapperul și cântărețul sud-coreean Hyunjin, membru al grupului K-pop Stray Kids, este cel mai nou ambasador global al mărcii Guess. El va fi imaginea atât pentru brandul Guess, cât și pentru Guess Jeans, urmând să apară în campanii la nivel mondial.

O mișcare de imagine importantă.

„Dincolo de performanță, Hyunjin este o forță creativă care cuprinde muzica, dansul și arta vizuală”, a declarat Paul Marciano, cofondator și director de creație al Guess. „Simțul său stilistic, încrederea și influența globală îl fac pe Hyunjin o completare uimitoare pentru familia Guess.”

Parteneriatul vine într-un moment în care Guess își extinde prezența la nivel internațional, cu deschideri strategice de magazine în Tokyo, Amsterdam și Berlin, dar și cu un nou flagship inaugurat recent în Los Angeles.