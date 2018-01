Zodii care vor avea un 2018 extrem de dificil

Trei nativi ai zodiacului vor trebui sa traga din greu in 2018 pentru a avea un an incantator. Aceste zodii vor fi expuse unor situatii nemaintalnite in ultimii ani.

Leu

In 2018 vor continua loviturile karmice. In ultimii ani lucrurile nu au stat tocmai bine si, se pare ca, Leii nu au invatat nimic din toate incercarile la care i-a supus astrele.

Vei avea totusi o mica perioada de glorie, trebuie doar sa stii sa profiti de ea. In lunile iulie si august ai sansa sa incepi o noua viata, fara sa te mai gandesti la neajunsuri. Totul depinde de aceste doua luni si de vointa ta de a o lua de la capat.

Balanta

Cel mai dificil va fi in relatia de cuplu, te asteapta multe momente ciudate in relatia de cuplu. Legatura dintre tine si cei mai mici, copii sau nepoti, va fi una zdruncinata spre finele anului 2018. Trebuie sa fii mai deschis la discutiile cu cei din jur.

Gemeni

In prima parte a anului, Gemenii vor avea ceva probleme financiare. Din cauza asta este posibil sa se stranga si ceva facturi neachitate.

Insa, nativii nascuti in aceasta zodie au parte si de o veste buna, pe plan amoros, in 2018 au sanse mari sa-si gaseasca marea dragoste. In lunile mai sau iunie este favorizat sectorul amoros.