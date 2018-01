Zodii care primesc lovituri grele in luna februarie 2018

Urmatoarea perioada nu va fi tocmai roz pentru urmatoarele semne zodiacale. Ii asteapta o luna plina de tensiuni si de coborasuri. Afla daca te afli pe lista si cum sa eviti neplacerile aduse de luna februarie 2018.

Rac

In luna februarie, Racii vor avea o multime de decizii de luat. Totul depinde de ei si de ambitia de care dau dovada. In mare parte, deciziile le vizeaza planul profesional, al carierei.

Este momentul ca nativul din Rac sa se trezeasca la realitate si sa-si dea seama ca nu va evolua in acest mod.

Balanta

Balantele realizeaza si isi asuma anumite greseli din trecut si incearca sa nu le mai repete. Acestia vor lua decizia de a curata lista de prieteni, realizand in sfarsit cine le vrea binele si cine nu. In luna februarie vor avea de suferit din cauza prietenilor falsi si li se vor deschide ochii in legatura cu relatiile pe care le au in prezent.

Scorpion

In luna februarie, Scorpionii se vor afla intr-o situatie critica. Chiar daca sufletul le va fi sfasiat de durere, acestua vor incerca sa treaca peste cu fruntea sus.

In partea a doua a lunii vor fi pusi in situatii dificile si ar fi bine sa deschida ochii.

Sagetator

Sagetatorii ar trebui sa fie mai atenti la problemele de familie, sa comunice mai mult si sa rezolve tensiunile existente.

Daca nu vor rezolva tensiunile, spre finalul lunii relatia cu familia se va raci considerabil si va fi destul de greu sa mai revina la normal.