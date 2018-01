Zodii care fac bani si din piatra seaca in ianuarie 2018

Sunt cateva zodii renumite pentru faptul ca fac bani si din piatra seaca. Insa, in ianuarie, sansele de reusita sunt cu atat mai mari.

Pesti

Nativii din zodia Pesti au foarte multa imaginatie si stiu sa-si investeasca bine banii si astfel nu ies niciodata pe minus.

Afacerist desavarsit, Pestele stie sa-si calculeze bugetul astfel incat sa aiba bani si pentru placerile lui: vacante, haine, iesiri etc.

In prima luna din 2018, nativii din zodia Pesti vor primi bani din toate partile.

Taur

Taurii au incheiat anul 2017 pe zero, insa de la jumatatea lunii ianuarie lucrurile se vor schimba. Nativul din Taur are sansa sa demonstreze ca nu sta degeaba, ca nu munceste pe nasturi si ca este in stare sa adune mici averi intr-un timp foarte scurt.

Varsator

Varsatorii vor avea si ei o situatie financiara buna, mai ales dupa data de 12 ianuarie. In cazul Varsatorilor, banii pot proveni sub diverse forme: cadouri, premii castigate, bunuri recuperate, bonuri de masa.