Zodii care devin insuportabile dupa casatorie

Casatoria este un pas important in viata oricarui om, iar din acest motiv partenerul trebuie ales cu mare grija. Chiar daca la inceput totul este lapte si miere, in timp relatia se poate deteriora din cauza schimbarilor de comportament ale partenerului.

Care sunt zodiile care devin insuportabile dupa casatorie:

Gemeni

In prima faza dau impresia ca se simt in largul lor in casatorie, insa, pe parcurs, isi vor da seama ca sunt prinsi in aceasta relatie. Va incerca in permanenta sa-si gaseasca drumul spre libertate. Are nevoie de multa dragoste, spatiu, sa nu se simta prizonier in propria poveste.

Leu

La inceput este linistit si pasnic, dar dupa casatorie lucrurile se schimba. Incearca sa va arate cine este seful, cine detine autoritatea in casa. Leii sunt greu de manipulat. Evitati discutiile in contradictoriu cu nativii din leu.

Balanta

La inceputul casniciei aveti parte de momente de neuitat, totul pare a fi numai lapte si miere. Este un romantic incurabil, chiar daca nu va arata asta mereu. In timp lucrurile se schimba, veti observa ca va face ochi dulci altor femei. Pentru a mentine relatia neschimbata este recomandat sa ramaneti eleganta si cocheta ca si pana acum.