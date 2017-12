Zodii care au noroc la sfarsitul anului 2017

Pana la finele anului 2017 sunt sanse mari ca nativii din Leu si Sagetator sa castige o suma mare de bani. Ziua norocoasa a Sagetatorilor este 14 decembrie. Capricornii vor avea parte si ei de experiente noi.

Cateva semne zodiacale vor avea parte de o luna minunata. Iata despre cine este vorba:

Sagetator

In luna decembrie Sagetatorii au sansa sa intreprinda ceea ce isi doresc de mult timp.

Pesti

La sfarsitul anului vor avea parte de un salt profesional. A sosit momentul sa straluceasca.

Capricorn

Luna decembrie este pentru Capricorni una plina de aventura. Este recomandat sa optati pentru domenii noi de activitate. Daca sa iveste aceasta sansa, nu o refuzati. Luna decembrie este un acare va va preda lectii noi.

Leu

Ambitia si determinarea Leilor ii va ajuta sa obtina tot ceea ce si-au dorit pe tot parcursul anului. Magia Craciunului pluteste in aer in aceasta perioada. Leii au toate sansele sa inceapa anul 2018 in forta.