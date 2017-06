Vineri, 9 IUNIE 2017: Opozitia Lunii cu Soarele aduce nervozitate

Opozitia Lunii cu Soarele – altfel spus, Luna Plina – predispune la nervozitate si agitatie. De asemenea, riscul de accidente este mai mare. Se pot produce bulversari profunde si pot surveni deceptii, inclusiv in domenii in care nu va asteptati.

HOROSCOP 9 IUNIE 2017 Berbec (21 martie – 20 aprilie)

Ceva din interiorul tau iti spune sa nu duci mai departe un plan care a inceput sa scartaie. E semn ca trebuie sa faci unele modificari la ceea ce faceai, ca sensul in care mergi nu duce nicaieri sau se va impotmoli cand iti va fi lumea mai draga. Nu ceilalti sunt cei care iti ofera azi cele mai bune sfaturi, ci chiar intuitia ta, mult mai limpede si mai ascutita, dar si mult mai transanta. Ea iti zice: opreste-te, cei din jur iti spun sa mai incerci, sa vezi incotro te indrepti, dar de data aceasta vocea interioara e mai sonora si are dreptate. Ascult-o doar pe ea!

HOROSCOP 9 IUNIE 2017 Taur (21 aprilie – 21 mai)

Daca se aduna la un loc mai multe energii, si rezultatele vor aparea mai repede! Nu incerca sa le faci singur pe toate, pentru ca cele mai bune rezultate apar din acele activitati in care stii sa colaborezi eficient cu ceilalti. Atragi alaturi de tine cativa colegi cu interese similare, care gandesc ca tine si muncesc la fel ca tine, si aceasta atmosfera este perfecta pentru a ajunge la roade de care va veti bucura cu totii. Cea mai mare satisfactie a ta e sa intalnesti acele persoane care pot contribui la proiectele tale, dar nu poti doar sa profiti de ajutorul lor, ci, sa conlucrati echitabil, iar, la final, tot impreuna sa sarbatoriti reusita.

HOROSCOP 9 IUNIE 2017 Gemeni (22 mai – 21 iunie)

Este vremea rezolvarii unor probleme mai vechi in cuplu ce au avut la origine tentative de infidelitate, adevaruri ascunse sau gesturi incorecte din care unul sau altul dintre parteneri a avut ceva de suferit. E bine sa va recunoasteti fiecare greseala si sa luati masurile necesare pentru a restabili ordinea justa, pentru ca, mai devreme sau mai tarziu, adevarul tot iese la iveala. Nu puteti trai mai departe in minciuna sau in amagire, ci mai bine spuneti lucrurilor pe nume si echilibrati balanta in relatia voastra.

HOROSCOP 9 IUNIE 2017 Rac (22 iunie – 22 iulie)

Iubirea nu trebuie sa fie pasiva, calma, in care doar sa astepti sa ti se ofere ce ai nevoie, ci e un schimb continuu de emotii, de sentimente, de servicii oferite unul altuia. Implica-te mai mult, si cel drag ofera multe dar totodata pretinde si de la tine sa oferi mai mult, deci nu fi nici comod, bucurandu-te doar de darurile sale, nici egoist, asteptand sa fii doar tu onorat, rasfatat, luat in seama. Ceea ce iti place tie ii place si celuilalt, ca atare participa si tu cu aceleasi resurse la jocul iubirii. Vei vedea ce efecte fantastice are reciprocitatea, cooperarea, dialogul sincer si schimbul echitabil de gesturi frumoase. Primesti – daruiesti, dar si invers!

HOROSCOP 9 IUNIE 2017 Leu (23 iulie – 22 august)

Nu esti in cea mai buna forma emotionala incat tot ce ti-ai dori azi, e sa fii lasat in pace cu gandurile tale. Preferi singuratate, iar cei care tin la tine iti vor respecta dorinta de izolare chiar daca nu o inteleg. In linistea lasata, obtii starea de pace si calm de care aveai nevoie pentru a face ordine printre ganduri si sentimente. Simti ca nu poti gandi limpede in miezul evenimentelor agitate din jurul tau, de aceea cauti un loc doar al tau departe de lumea dezlantuita in care sa te reculegi si sa acorzi mai multa atentie propriului eu.

HOROSCOP 9 IUNIE 2017 Fecioara (23 august – 21 septembrie)

Prietenul la nevoie se cunoaste, ca atare azi poti privi cu incredere in jurul tau, ca sa vezi pe cine te poti baza la nevoie. Ajunge doar sa arunci o vorba ca ai avea nevoie de un sfat si atunci vei vedea cine sare in sprijinul tau. Nu astepta un miracol din senin, pentru ca nu se va intampla nimic daca nu recunosti sincer ca nu stii ce trebuie facut intr-o anumita situatie complicata. Trebuie sa-ti iei inima in dinti si sa spui fara jena ca nu stii, ca nu ai solutii la problema respectiva. Cineva va fi alaturi de tine trup si suflet si te va indruma pas cu pas, impartasindu-ti din propria sa experienta.

HOROSCOP 9 IUNIE 2017 Balanta (22 septembrie – 22 octombrie)

Te faci vinovat de o situatie din care altul a avut mult de suferit, dar nu ai avut curajul de a-ti recunoaste greseala sau de a o repara cumva. Duci cu tine aceasta pata pe care incerci s-o tot ascunzi, dar, daca nu se vede, nu inseamna ca nu vor exista momente cand ti se va critica eroarea. Sanctiuni pot aparea si dupa atata vreme de cand ai comis greseala respectiva, pentru ca au existat marturii care pot oricand sa scoata la lumina faptele tale. Esti sfatuit sa faci ceva pentru a repara chiar si acum situatia, pentru ca inca se mai poate face ceva, inainte de a atrage asupra ta o pedeapsa mai severa.

HOROSCOP 9 IUNIE 2017 Scorpion (23 octombrie – 21 noiembrie)

Nu ai alaturi de tine persoanele cele mai potrivite pentru ceea ce intentionezi sa realizezi, ci atragi doar persoane sensibile, slabe, suspicioase, care resping orice. Chiar daca reusesti sa-i chemi alaturi de tine cu un anumit scop, ei sunt cei care te vor trage mereu inapoi, pentru ca intotdeauna au ori o indoiala care-i macina, ori critica toate propunerile tale, ori se tem sa si incerce ceva, convinsi ca oricum nu va iesi nimic bun din asta. Mai bine te-ai descurca singur decat cu asemenea tovarasi negativisti, ca atare iesi din mediile in care cuvantul de ordine e: nu! Dar nici nu ofera alta varianta in schimb!

HOROSCOP 9 IUNIE 2017 Sagetator (22 noiembrie – 20 decembrie)

Tii mult la independenta ta, ca atare azi dai randament numai daca esti lasat sa faci totul pe cont propriu. Te descurci de minune in acele proiecte in care poti lua singur decizii, iti poti construi propria strategie, fara a astepta indrumari de la altii. Apar suficiente informatii utile pe care le poti in avantajul tau, iar contactul cu lumea este unul pozitiv, de vreme ce dai mereu exact de oamenii de care ai nevoie. Stii exact la cine sa apelezi si pe ce informatii sa te bazezi astfel incat sa-ti iasa toate perfect pe parcursul zilei.

HOROSCOP 9 IUNIE 2017 Capricorn (21 decembrie – 19 ianuarie)

Totul graviteaza azi in jurul inimii tale: daruiesti si primesti iubire, te dedici celor dragi iar ei te inconjoara cu fericire. Tot ce se naste din iubire te implineste, te face sa stralucesti, ca atare bucura-te de toate formele sub care acest sentiment se poate manifesta azi in lumea ta. Indiferent spre ce iti indrepti sentimentele, ca e vorba de oameni, de preocupari, de obiecte sau de locuri, tot ce este legat de tinta iubirii tale este trait la intensitate maxima si cu satisfactii majore. Esti fericit datorita senzatiilor frumoase si vii cuibarite in inima ta, iar azi poti sa spui cu entuziasm si incredere ca iubirea este tot ce ai mai de pret pe lume.

HOROSCOP 9 IUNIE 2017 Varsator (20 ianuarie – 18 februarie)

Prezenta ta face bine unei persoane care trece prin momente foarte dificile. Reusesti sa aduni un grup mai larg de persoane alaturi de cel trist care sa-i ridice moralul si sa-l sustina la greu, ceea ce se va dovedi a fi un gest salvator. Vei fi privit ca eroul zilei de cel care va reusi sa depaseasca impasul major si nu va uita niciodata ceea ce ai facut pentru el la nevoie. Fii trup si suflet alaturi de cei care trec prin situatii critice, pentru ca vei gasi de fiecare data solutia care sa-i scoata chiar si din cea mai adanca prapastie.

HOROSCOP 9 IUNIE 2017 Pesti (19 februarie – 20 martie)

Azi apesi pe butonul de pauza si te bucuri din plin de lucrurile simple si usoare pe care viata ti le ofera din belsug. Bine faci, e o decizie inteleapta de a te detasa de miezul agitatiei de zi cu zi, pentru ca ai nevoie, din cand in cand, si de vacanta. Fa orice altceva care sa-ti distraga atentia de la preocuparile mai grave ale acestei perioade si nu te gandi nicio clipa la ceea ce lipseste. Scoate in lumina multele motive de bucurie si veselie de care ai parte, fie ca e vorba de jocul cu copiii, de o plimbare pe afara, de o ora de sport, pentru ca efectele vor fi miraculoase pentru a prinde iar chef de viata.

