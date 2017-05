Vineri, 19 mai 2017: Ce v-au rezervat astrele în ultima zi de muncă a săptămânii

Sextilul Lunii cu Mercur aduce un aflux de energie pe plan social si intelectual. Astfel, sunt sanse sa simtiti ca randamentul intelectual este mult mai mare. Merita sa petreceti aceasta zi facandu-va planuri de viitor. Am putea afirma ca este o zi favorabila afacerilor, in special a celor bine-gandite.

HOROSCOP 19 MAI 2017 Berbec (21 martie – 20 aprilie)

Nu pune la suflet atitudinea cam agresiva a celor din jurul tau, ci intoarce-le orice replica mai acida cu o ironie, cu o gluma, cu un joc de cuvinte, ca sa le arati ca nu te superi pe ei. Daca ar vedea la tine reactii agresive, ar putea inteti atacul, pentru ca au impresia ca asa au o oarecare putere asupra ta. Vei descoperi ca unii nici nu-si dau seama ca sunt nervosi si irascibili, ci au aceasta atitudine doar asa, din spirit de fronda, ca sa se puna ei impotriva tuturor, fara un motiv anume. Fii tu cel care ii intelege si tolereaza situatia, adu-ti aminte cum erai tu la varsta sau in situatia lor, si trece-le cu vederea aroganta inofensiva.

HOROSCOP 19 MAI 2017 Taur (21 aprilie – 21 mai)

Ca sa pui in practica acel proiect pe care il construiesti in minte de ceva vreme, trebuie sa te rupi un pic de activitatile cotidiene. E nevoie de liniste, poate si de singuratate, ca sa te poti concentra eficient la ce ai de facut. Permite-ti acest ragaz in care sa studiezi, sa te documentezi, sa pregatesti terenul cu minutiozitate, pentru ca nu e deloc simplu. E un plan de perspectiva in care orice detaliu conteaza. Poate lucrezi cu cifre sau bani, poate lucrezi cu resurse care se cer masurate cu atentie si nu ai voie sa gresesti. Esti foarte motivat sa te apleci asupra acestui proiect, pentru ca duce acolo unde vrei si, mai ales, detii sau atragi toate resursele unui succes deplin. Dar nu si rapid!

HOROSCOP 19 MAI 2017 Gemeni (22 mai – 21 iunie)

Te simti ciudat printre oameni, desi, din fire, esti sociabil si comunicativ, dar azi parca nu-ti gasesti locul nicaieri. Chiar daca excelezi in domeniul comunicarii, nu ai parte de interlocutori prea volubili, si te fac si pe tine sa te retragi in banca ta. Uneori e de preferat sa taci decat sa legi conversatii fara rost, deci economiseste energia pe care ai consuma-o pentru cine stie ce efort de convingere. Cauta alte preocupari care sa merite atentia ta, daca vezi ca discutiile tale seamana cu un dialog cu surzii.

HOROSCOP 19 MAI 2017 Rac (22 iunie – 22 iulie)

Ai nevoie de un vis nou, de un impuls nou catre care sa-ti canalizezi energia iar acest stimulent apare de unde nici nu te astepti. Il poti considera un cadou superb de la viata, un bonus suplimentar fata de tot ce ai cules pana acum, deci ai toate motivele sa te bucuri ca un copil de aceasta minunata surpriza. Meriti tot ce-i mai frumos si mai bun, ca atare ofera-ti acest dar dupa care inima ta tanjeste, indiferent despre ce ar fi vorba. Metaforic vorbind, ai voie sa te infrupti dintr-o cutie intreaga de bomboane de ciocolata fara sa te gandesti la nimic altceva decat la gustul excelent si la senzatia de fericire care te incearca.

HOROSCOP 19 MAI 2017 Leu (23 iulie – 22 august)

Succesul e asigurat in orice activitate in care iti pui mintea la contributie. Daca participi la vreo competitie, daca ai de dat vreun examen sau de prezentat o lucrare in fata sefilor, ai toate sansele sa lasi o impresie buna, pentru ca dai de un auditoriu cooperant, care iti pune intrebari la obiect, aratandu-si interesul fata de ceea ce ai tu de spus. E o placere sa-ti exprimi punctul de vedere intr-un mediu in care lumea chiar aude ce le spui, deci fa un pas in fata si vorbeste.

HOROSCOP 19 MAI 2017 Fecioara (23 august – 21 septembrie)

Nu te astepta ca relatia dintre sexe opuse sa se desfasoare pasnic si armonios, pentru ca oricum ai privi lucrurile, barbatul si femeia nu pot fi la fel. Daca celalalt ridica tonul, incearca sa aplanezi tu conflictul inainte de a deveni prea agresiv. Unul trebuie sa cedeze, deci fii tu balanta care mentine echilibrul intre energiile descatusate. Tu poti fi cheia armoniei depline intre partea masculina si cea feminina aflata azi in conflict, deci accepta faptul ca celalalt e nervos. In fond contrastele de atrag, deci nu-ti displace aceasta lupta intre un el si o ea, indiferent in ce tabara esti.

HOROSCOP 19 MAI 2017 Balanta (22 septembrie – 22 octombrie)

O zi ceva mai libera de sarcini e ideala pentru a te detasa de tot stresul acumulat si a vedea cu mai multa claritate nivelul la care ai ajuns. Tocmai pentru ca nu te impinge nimeni de la spate, nici termene limita, nici telefoane care zbarnaie intruna, descoperi cai pe care, inainte, prins in miezul actiunii, nu le-ai observat. Tine-le minte ca sa le poti pune in aplicare cu proxima ocazie. Pune mana pe o carte, invata lucruri noi, cauta prin sursele tale de informatii bine documentate, pentru ca ceea ce afli acum duce mult mai repede la rezultatele pe care le doreai.

HOROSCOP 19 MAI 2017 Scorpion (23 octombrie – 21 noiembrie)

Proiectul de care trebuie sa te ocupi de dificil, asa este, dar trebuie sa te implici trup si suflet, pentru ca e nevoie si de participarea ta. Nu incerca sa te fofilezi, nici sa fugi de efort, pentru ca nu ai cum sa scapi de aceste sarcini, oricat de grele ar fi. Intra si tu in joc, pune umarul alaturi de cei direct implicati, si nu face nazuri, deoarece eforturile comune nasc rezultate comune si in final si recompense comune, deci merita sa ta alaturi. Nimeni nu va incerca sa traga pe turta lui toata munca, ci la final fiecare va recunoaste participarea celorlalti, ceea ce va satisface pe toata lumea. Gaseste-ti locul in efortul colectiv!

HOROSCOP 19 MAI 2017 Sagetator (22 noiembrie – 20 decembrie)

Ai ajuns intr-un punct important al proiectului la care iti aduci contributia de cateva luni incoace, nivel la care poti deja sa spui ca esti foarte aproape de scopul propus. Poate e chiar vremea recoltei, poate e ziua in care spui stop si extragi o concluzie cu privire la pasii parcursi pana aici si ai acel sentiment de profunda implinire fata de tot ce ai realizat. Nu a fost deloc usor drumul pana aici, dar acum nu mai conteaza cat de complicat a fost procesul de productie al acestui rezultat, ci doar faptul ca ai atins varful maxim! Meriti acum o pauza.

HOROSCOP 19 MAI 2017 Capricorn (21 decembrie – 19 ianuarie)

Uneori, ai nevoie sa te rupi de emotiile pe care le tot aduci dupa tine din trecut, dar se cere un act de vointa. Esti intr-un moment excelent pentru a te debarasa de amintiri, de resentimente, de acele goluri din suflet pe care nu aveai curaj sa le dai afara. Ca sa faci loc in inima ta noilor sentimente, trairi si emotii frumoase, trebuie sa faci curatenie in interior, deci fa acest efort, odata si-odata, pentru ca – recunoaste si tu – ceea ce tot cari dupa tine nu mai are nicio importanta pentru ceea ce esti tu acum. Regretele si suferintele de odinioara s-au dus, lasa-le sa se scurga la vale si deschide usa noilor emotii sa-ti inunde inima gata sa simta din nou!

HOROSCOP 19 MAI 2017 Varsator (20 ianuarie – 18 februarie)

Cand detii tu controlul anumitor lucruri, te simti mult mai puternic si ai curaj total sa treci la fapte. Nu dai randament sub conducerea altora, ca atare fa tot posibilul sa fii tu propriul tau sef in situatia de fata, pentru ca numai asa esti pregatit pentru provocarea menita sa aduca mari schimbari in viata ta. E numai binele tau in joc, nu depinzi de altii si nici nu-i privesc pe altii ce vrei tu sa faci, ca atare ia-ti inima in dinti si taurul de coarne, pentru a schimba macazul major in fata ta. Esti oricum intr-o continua transformare de sine, iar efectele acestui proces te motiveaza si te imping spre transformari si mai grozave!

HOROSCOP 19 MAI 2017 Pesti (19 februarie – 20 martie)

Nu privi la cei din jur care nu-si vad capul de treburi si griji si-ti spun mereu cat sunt nefericiti. Tu nu esti asa, deci nu te raporta la necazurile lor, la stresul vietii lor cotidiene. Totul este bine in lumea ta si aceasta atitudine deschisa, tonica, optimista te va ajuta sa treci peste toate cu succes. In timp ce altii se lupta in continuare cu piedicile pe care singuri si le pun din cauza gandirii negative, tu vei fi cu un pas inainte si cu un cap deasupra privind detasat la ei. Pastreaza aceasta atitudine: e reteta succesului!

Sursa: RomaniaTV